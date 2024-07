Ronaldo, dernier Cri

Incrédule à la fin de la séance de tirs au but perdue par sa Seleção face aux Bleus, Cristiano Ronaldo l’a probablement conscientisé en son for intérieur : la pelouse du Volksparkstadion de Hambourg est la dernière qu’il foulera en tant que participant à un match d’un championnat d’Europe. À 39 ans, il ne devrait pas être de la partie lors de l’édition 2028 au Royaume-Uni et en Irlande, quand bien même son esprit en aurait envie. Parce que son obsolescence est programmée – et bien visible – en équipe nationale, et que d’un point de vue sportif, plus rien ne justifie de le voir enchaîner 120 minutes d’un quart de finale. Mais finalement, est-ce lui le problème ? N’était-ce pas plutôt à Roberto Martínez de faire un choix fort, de se passer de sa légende dans le onze titulaire afin de le garder sous la main en sortie de banc ? Découvert au Qatar, Gonçalo Ramos termine ses 3 semaines avec 25 petites minutes jouées dans un match sans enjeu face à la Géorgie…

Une âme en peine

Il fallait voir sa mine évasive et presque enfantine lorsque son sélectionneur délivrait ses ultimes consignes avant la « loterie » des tirs au but. Une loterie qui n’en est pas une, et qui a vu les Français progresser au point de réaliser un sans-faute sans leur capitaine, Kylian Mbappé, loin du compte sur le pré et amoché par les événements. Là, assis au milieu de ses coéquipiers, le natif de Madère semblait écouter religieusement l’ancien coach de la Belgique, déjà réputé pour ne pas trancher dans le vif lorsqu’il entraînait les Diables rouges. Ou bien, diront les mauvaises langues, regardait-il son reflet dans un des écrans géants de l’arène hambourgeoise ? Ce reflet, s’il existait, lui glisserait sans doute d’arrêter les frais. Mais dans sa crue réalité, la fontaine de jouvence n’a plus d’effet sur le champion d’Europe 2016. Martyriser les défenses saoudiennes et trôner en tête du classement mondial des buteurs, c’est une chose, mais traduire cela lors d’une compétition internationale, après une saison déjà éreintante pour les organismes, cela dépasse les prérogatives de son corps d’athlète.

Là où l’autre vétéran, Pepe, résiste encore à Marcus Thuram à la course, collectionne les retours défensifs héroïques et prouve encore et toujours sa solidité à toute épreuve à son grand âge (41 ans), le sextuple Ballon d’or fait extrêmement peine à voir. Son histoire avec l’Euro a commencé en 2004, par une compétition à domicile, et des pleurs à l’Estádio da Luz. Vingt ans après le déchirement d’une finale perdue face au bateau pirate grec, Cristiano Ronaldo a versé ses larmes bien plus tôt, en huitièmes de finale… face à la vaillante mais limitée Slovénie, au moment d’un penalty manqué (ou arrêté) face à Jan Oblak. Remis de ses émotions, il ne lui en restait guère plus pour affronter le couperet d’une élimination aux portes du dernier carré. Or, sur le terrain, Ronaldo n’a plus ses jambes de 20 ans. Vainement lancé en profondeur face à Dayot Upamecano et surtout au roc William Saliba, il s’est fait malmener dans les duels et n’a jamais pris la mesure de son vis-à-vis. Servi par la pile électrique Francisco Conceição en seconde période, à la suite d’un raid côté droit, il a placé son corps bien trop en arrière avant d’envoyer une saucisse dans les tribunes allemandes. À son déficit de spontanéité, on peut ajouter le fait que le jeu du Portugal passe presque intégralement sur les côtés, d’où le fait que Rafael Leão ait fait suer Jules Koundé à de nombreuses reprises. Son rôle, pour un joueur qui ne peut plus faire de différences par le dribble ou la course, au-delà du fait qu’il ne soit pas assez abreuvé en position préférentielle, fait désormais de CR7 un poids mort plus qu’un guide au sein de cette Seleção pourtant dense et complète sur le papier. De la même manière qu’il prive le Portugal d’autres fins archers sur les coups franc directs (celui que lui a chipé Bruno Fernandes s’est avéré plus menaçant que ses 7531 précédentes tentatives). Il pourrait servir de motivateur, comme en finale de l’Euro 2016 aux côtés de Fernando Santos, à la limite… Finalement, comme le suggérait en son temps le poète national Fernando Pessoa, l’actuel Cristiano Ronaldo apparaît « continuellement étranger à lui-même ». De là à ce qu’il annonce lui-même sa retraite internationale avant la prochaine Coupe du monde ?

