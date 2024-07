Le récap du jour : aux larmes citoyens

Top Spiel :

Contre des Belges revanchards, l’équipe de France s’en est sortie grâce à un tir dévié de l’entrant Randal Kolo Muani (1-0). Un match ennuyeux et sans intensité, mais une victoire méritée pour les Bleus qui ont fait face à des Diables peu dangereux et sans mordant. Comme en 1984, 2000, 2006 (Mondial) et 2016, les Bleus retrouveront leurs homologues portugais en phase à élimination directe. Les hommes de Roberto Martinez ont bien failli tomber dans le piège slovène, Cristiano Ronaldo a manqué un penalty, mais la Seleção a bombé le torse lors de la séance de tirs au but (0-0, 3-0 TAB). Le choc attendu aura bien lieu, ce vendredi sur les coups de 21 heures.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Diogo Costa

À un plat du pied de Benjamin Šeško, c’était Jan Oblak à la place du gardien du FC Porto. Sauf que l’avant-centre slovène n’a pas assumé son face-à-face en bout de course en fin de prolongation, et Diogo Costa a sorti un 100% d’arrêts sur la séance de tirs au but, face aux trois tireurs slovènes, qui n’ont pas si mal tiré que ça. Avec une détente phénoménale et un pied derrière la ligne à chaque plongeon, le Dragon a fait office de mur humain. 3 sur 3 ? Une première pour un gardien dans l’histoire de l’Euro.

Fan zone :

On connaissait le déguisement d’Obélix, le diable et l’homme aux cheveux frites, mais jamais on n’avait eu la chance de voir un Belge porter un chapeau à l’effigie de l’Atomium. Franchement, ça ne doit pas être facile pour la pause pipi à la mi-temps.

La stat pas piquée des Teutons : 387

Qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro grâce à un autogoal de la Belgique (1-0), l’équipe de France devient la première nation de l’histoire à être encore en course alors qu’aucun joueur de son rang n’a trouvé le chemin des filets dans le jeu après ses 4 premiers matchs disputés lors d’une édition à l’Euro selon Stats Foot. Soit 387 minutes depuis le début de la compétition. La chatte à Dédé a encore de longs jours devant elle.

Dites « Käse »:

Le Portugal éliminé ? Finalement non malgré des bouffées de chaleur, mais Cristiano Ronaldo a craqué émotionnellement et fondu en larmes (tout comme sa maman, en tribunes) après son penalty manqué en prolongation face à Jan Oblak. Il y a un mois déjà, il pleurait à cause d’Al-Hilal. Mais à la fin, CR7 a pris sa revanche et la Seleção attend les Bleus. Immortel.

De l’autre côté du mur :

Une partie de la France s’est réveillée avec une sacrée gueule de bois après le premier tour des législatives, lors duquel le RN et ses alliés ont obtenu 33,4 %, le NFP deuxième avec 27,98 % devant Ensemble (la majorité) avec un score de 20,76 %. À six jours du deuxième tour, les consignes de désistement en cas de triangulaire commencent à se dessiner tandis que sur X, Jordan Bardella s’est dit « prêt à débattre avec Jean-Luc Mélenchon. » La série « Dallas », dans la vraie vie. Sinon, près de 860 000 collégiens ont passé ce lundi les épreuves de français et de mathématiques du brevet. Jeunesse toujours, les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon, accusés par plusieurs actrices de violences sexuelles, ont été placés en garde à vue à Paris dans les locaux de la brigade de protection des mineurs.

La Dégaine du jour, avec Dégaine :

Fabien Barthez a réussi à faire la présentation du maillot de Toulouse avant de prendre le train pour Düsseldorf. Monsieur Propre (ou son sosie) se devait forcément d’assister à un clean sheet.

