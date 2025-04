Arsenal cale à Everton

Everton 1-1 Arsenal

Buts : Ndiaye (49e, SP) pour Everton // Trossard (34e) pour Arsenal

Liverpool n’avait sans doute pas besoin de ça pour être sacré, mais les Reds prennent quand même.

À l’occasion de la 32e journée de Premier League, son dauphin a en effet été freiné : sur la pelouse d’Everton, Arsenal a ainsi concédé un nul qui ne fait absolument pas ses affaires dans la course au titre. Car avec un match en moins à disputer, les Gunners comptent désormais onze points de retard sur le leader et pourraient même voir Nottingham Forest se rapprocher à deux longueurs. Les Toffees, quant à eux, doublent Tottenham et pointent en quatorzième position. Pourtant, tout était réuni pour que les visiteurs s’imposent.

Jordan Pickford au niveau

Parce qu’au cours d’une première période durant laquelle Raheem Sterling a eu une belle occasion et Jarrad Branthwaite a sauvé son camp, Leandro Trossard avait ouvert le score en profitant d’une récupération de balle de l’ancien de Chelsea juste avant de manquer le break. Mais au retour des vestiaires, les locaux ont réagi, et Iliman Ndiaye a rapidement égalisé sur un penalty sanctionnant une faute de Myles Lewis-Skelly sur Jack Harrison. Chacune des deux équipes aurait ensuite pu prendre l’avantage, mais personne ne l’a fait…

… et aucun vainqueur n’est à déclarer, donc.

Après sa mauvaise gestion de l’attentat sur Mateta, Michael Oliver n’arbitrera aucun match cette semaine