Marouane Chamakh offre un beau cadeau au maire de New York

Le Père Noël n’est plus une ordure.

Alors que le maire de New York, Zohran Mamdani a récemment déclaré penser chaque matin à trois anciens joueurs d’Arsenal (dont il est fan), parmi lesquels Marouane Chamakh, ce dernier a tenu à lui offrir un joli cadeau pour Noël. « Je savais qu’il était supporter d’Arsenal, ça m’a fait chaud au cœur, a affirmé l’ancien bordelais au media TFT Morocco, en marge de l’ouverture de la CAN. Et le fait de le voir soutenir le Maroc lors du premier match, ça m’a donné des frissons. Donc je me suis permis de lui offrir un de mes derniers maillots de Ligue des champions. »

𝗟𝗔 𝗥𝗘́𝗣𝗢𝗡𝗦𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗨𝗔𝗡𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗔𝗞𝗛 𝗔𝗨 𝗠𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗡𝗘𝗪 𝗬𝗢𝗥𝗞 ! 🇲🇦🇺🇸🤯 Au micro de TFT Morocco, Marouane Chamakh 🇲🇦 prend la parole pour répondre au maire de New York, Zohran Mamdani : « Je savais qu’il était supporter d’Arsenal, ça m’a fait… pic.twitter.com/c92czEDTQa — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) December 24, 2025

Une tunique qui devrait bientôt être rejointe par une deuxième dans la garde-robe de l’édile de 34 ans. Chamakh a en effet promis de ramener à Mamdani en personne un maillot dédicacé des Lions de l’Atlas lors de la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera en partie aux Etats-Unis.

Il ne va plus y avoir de place au pied du sapin !

Arsenal rejoint Chelsea en demi-finales de League Cup