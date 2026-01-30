Mikel Arteta trouve un jeune d'Arsenal plus impressionnant que Lionel Messi

Le Messi de 2008 ou de 2026 ? À seulement 16 ans, un jeune milieu d’Arsenal a réalisé des prouesses qui lui valent déjà d’être comparé aux plus grands. « Ce qu’il a fait avec nous à 15 ans, personnellement, je n’ai jamais vu ça auparavant. Seulement avec un gars qui jouait à Barcelone… et peut-être même pas », lâche Mike Arteta, son formateur. Le “gars”, vous l’aurez deviné, c’est Lionel Messi. Et le sujet, c’est Max Dowman, désormais sous contrat aspirant et pré-engagé pour son premier contrat pro à 17 ans.

"Certainly one of the best. I mean, what he's done with us at the age of 15, me personally, I haven't seen it before, only with a guy that used to play in Barcelona, but maybe not even that!" 👀 Mikel Arteta with HUGE praise for Max Dowman as the youngster signs a new deal at… pic.twitter.com/mpnoO2fcH6 — Hayters TV (@HaytersTV) January 30, 2026

Records de précocité et trajectoire déjà tracée

Sur le terrain, Dowman a déjà empilé les lignes dans le livre des records d’Arsenal. Le 30 octobre 2025, il devient le plus jeune titulaire de l’histoire du club à 15 ans et 302 jours, lors d’un match de Carabao Cup contre Brighton. Six jours plus tard, le 5 novembre 2025, il enchaîne en Ligue des champions face au Slavia Prague, devenant cette fois le plus jeune joueur d’Arsenal à disputer un match européen majeur. Désormais âgé de 16 ans, le milieu de terrain a signé un contrat de formation et a pré-accordé son premier contrat professionnel, qu’il paraphera officiellement en décembre 2026, à ses 17 ans.

On empile les Starboys à Londres.

