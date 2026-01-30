S’abonner au mag
Mikel Arteta trouve un jeune d'Arsenal plus impressionnant que Lionel Messi

Mikel Arteta trouve un jeune d'Arsenal plus impressionnant que Lionel Messi

Le Messi de 2008 ou de 2026 ? À seulement 16 ans, un jeune milieu d’Arsenal a réalisé des prouesses qui lui valent déjà d’être comparé aux plus grands. « Ce qu’il a fait avec nous à 15 ans, personnellement, je n’ai jamais vu ça auparavant. Seulement avec un gars qui jouait à Barcelone… et peut-être même pas », lâche Mike Arteta, son formateur. Le “gars”, vous l’aurez deviné, c’est Lionel Messi. Et le sujet, c’est Max Dowman, désormais sous contrat aspirant et pré-engagé pour son premier contrat pro à 17 ans.

Records de précocité et trajectoire déjà tracée

Sur le terrain, Dowman a déjà empilé les lignes dans le livre des records d’Arsenal. Le 30 octobre 2025, il devient le plus jeune titulaire de l’histoire du club à 15 ans et 302 jours, lors d’un match de Carabao Cup contre Brighton. Six jours plus tard, le 5 novembre 2025, il enchaîne en Ligue des champions face au Slavia Prague, devenant cette fois le plus jeune joueur d’Arsenal à disputer un match européen majeur. Désormais âgé de 16 ans, le milieu de terrain a signé un contrat de formation et a pré-accordé son premier contrat professionnel, qu’il paraphera officiellement en décembre 2026, à ses 17 ans.

On empile les Starboys à Londres.

Une légende de Manchester United déglingue Arsenal

