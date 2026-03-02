S’abonner au mag
La clause très bien sentie par Nicolas Jover dans son contrat à Arsenal

Le travail paye, littéralement. Nicolas Jover, l’entraîneur des coups de pied arrêtés d’Arsenal, aurait dans son contrat une clause de bonus pour les buts marqués sur phases arrêtées, rapporte The Athletic.

Recruté en 2021 par Mikel Arteta, le Français était du côté de Manchester City. En 2024, alors qu’Arteta négociait son nouveau contrat avec les Gunners, son staff a dû discuter des leurs aussi. Courtisé par plusieurs autres clubs, Jover était en position de force pour faire accepter cette clause.

Pas besoin d’un 9 quand t’as Jover

Ces bonus, Jover les touche très souvent. Cette saison, Arsenal a marqué 16 fois sur coup de pied arrêté. Alors qu’il reste neuf rencontres, les Rouge et Blanc égalent déjà le record du nombre de buts marqués dans cet exercice. Ce week-end encore, face à Chelsea (victoire 2-1), les deux buts d’Arsenal sont venus de… corners.

Jover aura son argent de poche, de quoi s’acheter le nouveau merch’ d’Arsenal ?

