  • Turquie
  • Galatasaray

Le joueur le plus rapide du monde est-il en Turquie ?

Le joueur le plus rapide du monde est-il en Turquie ?

Même Usain Bolt ne l’aurait pas rattrapé. Non content d’avoir largement contribué à sortir la Juventus en Ligue des champions, Barış Alper Yılmaz s’est aussi distingué ce weekend par une pointe de vitesse hors du commun. Opposé à Alanyaspor, l’ailier a offert en début de match une course assez folle, où il a rattrapé un ballon qui semblait bon pour la sortie de but.

Moi tu m’parles pas de ballon perdu

Envoyé au casse-pipe par Wilfried Singo, l’international turc aux 24 sélections a refusé de baisser les bras et s’est lancé dans une folle course poursuite du ballon, le redressant juste avant la ligne. Une débauche d’énergie impressionnante qui a certainement inspiré ses coéquipiers, victorieux 3 buts à 1 et qui profitent du match nul de Fenerbahçe pour prendre quatre points d’avance en tête du championnat à 10 journées de la fin.

Selon certains compte X, il aurait même parcouru 52 mètres en 6,84 secondes, ça cavale sec ! Au final, on a même failli assister à l’un des buts de l’année, puisque Victor Osimhen a conclu l’action d’une douce et osée talonnade, qui n’a, malheureusement pour le spectacle, pas trouvé le chemin des filets. Et si on voyait Yilmaz sur les tartans de Los Angeles aux prochains JO ?

Galatasaray attend la prolongation pour achever la Juve

