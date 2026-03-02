Pierre-Emile Højbjerg est « fier d’être marseillais »

Y a de quoi s’ambiancer. Après la folle victoire de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique lyonnais au Vélodrome (3-2), le nouveau capitaine phocéen Pierre-Emile Højbjerg n’a pas caché savourer la remise en question de son équipe. Celui qui avait favorisé l’idée de peu parler après la déroute à Brest (2-0) a plutôt fait tout le contraire ce dimanche soir en zone mixte.

« On a vécu des semaines très lourdes et on s’est vraiment regardé dans le miroir, constate l’international danois. On s’est posé des questions, ce qui est bien aussi parfois, et on a rebondi. On a montré ce qu’on a ici, à l’intérieur. Aujourd’hui je suis très fier de tout le monde. Le stade a été incroyable et, ensemble, ça a provoqué un déclic. »

La fierté retrouvée

Si la dernière victoire marseillaise en Ligue 1 remontait au 24 janvier contre le RC Lens (3-1), les Phocéens ont aussi connu beaucoup de turbulences avant de sembler se poser. On n’est pas encore proche de l’ataraxie, mais Højbjerg paraît convaincu par le nouvel éclat du maillot blanc et cyan.

« Je n’ai pas trop de mots pour décrire ce que j’ai ressenti, mais le sentiment que j’avais quand j’ai terminé le match, quand j’étais dans les vestiaires et celui que j’ai maintenant, c’est : “Je suis fier d’être marseillais.” »

À voir si le Mia, ça se danse aussi face à Toulouse en Coupe de France.

Pour Moussa Niakhaté, l’OM n’était pas meilleur que l’OL