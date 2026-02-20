Ajorque et Brest empêchent Beye de réussir sa première avec l’OM

Pour la première de Habib Beye sur le banc marseillais, l’OM fait du surplace à Brest, la faute à un doublé de la tête de Ludovic Ajorque. Lyon peut creuser l’écart et compliquer encore plus la situation des Olympiens.

Brest 2-0 OM

Buts : Ajorque (10e et 29e) pour les Bretons

48 heures après son arrivée, a-t-on le temps d’insuffler de nouvelles idées ? Peut-on passer du banc de Rennes à celui de Marseille treize jours après son dernier match avec les Bretons ? L’arrivée de Habib Beye sur le banc marseillais rappelle que certains acteurs du foot moderne ont la capacité de zapper aussi vite qu’un prof de philo sur une chaîne d’info. Mais après cette défaite de l’OM à Brest (0-2), elle rappelle aussi que le foot n’a pas le temps. L’OM n’a pas gagné depuis trois matchs.

Ajorque de gala

Ludovic Ajorque et les Brestois n’ont pas pensé à Habib Beye, à ses 174 matchs joués avec l’OM et à son passé de capitaine olympien. Dynamiques, entreprenants au pressing, ils ont tout fait pour renvoyer les Marseillais à leurs tourments. L’attaquant est allé marquer ses deux premières têtes de la saison en devançant Nayef Aguerd (1-0, 10e), puis en reprenant un centre de Hugo Magnetti (2-0, 29e). Entre les deux, il a trop croisé sa frappe (15e). Grosse débauche d’énergie, pressing et dynamisme, les hommes d’Éric Roy ont par moments rappelé qu’il y a un an tout pile, ils jouaient en barrages de Ligue des champions. Sous la pluie, l’OM a pataugé.

🔴 𝗔𝗝𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗥𝗤𝗨𝗘 Début de match difficile pour les hommes d'Habib Beye, menés 1-0 ! pic.twitter.com/HZOSslNYiX — L1+ (@ligue1plus) February 20, 2026

L’OM accueille l’OL la semaine prochaine

Junior Dina Ebimbe n’est pas passé loin du 3-0 (35e), Júnior Díaz non plus (39e). Si les Marseillais se sont réveillés au retour des vestiaires, après la sortie sanction d’Arthur Vermeeren (46e), ni Amine Gouiri (62e) ni Mason Greenwood, sur penalty (83e), ne sont parvenus à renverser le score. Habib Beye peut se creuser le crâne : son 4-3-3 n’a pas vraiment fonctionné, son équipe a encaissé 12 buts lors de ses quatre dernières sorties et l’OM est la plus faible défense de Ligue 1 en 2026. Marseille reste en rade, alors que Lyon, troisième et encore à cinq points ce vendredi soir, arrive dimanche prochain.

🥵 𝗟'𝗛𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗗𝗨 𝗦𝗢𝗜𝗥 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗨𝗜 ! Ajorque met K.O l'OM en inscrivant un doublé ! pic.twitter.com/ELlmym10Lt — L1+ (@ligue1plus) February 20, 2026

Brest (4-2-3-1) : Coudert – Lala, Chardonnet (cap.), Díaz, Guindo – Magnetti, Chotard – Del Castillo (Locko, 88e), Doumbia (Tousart, 79e), Dina Ebimbe (Labeau Lascary, 73e) – Ajorque. Entraîneur : Éric Roy.

OM (4-3-3) : Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Pamieri – Vermeeren (Aubameyang, 46e), Højbjerg (cap.) (Nadir, 89e), Timber (Abdelli, 79e)- Greenwood, Gouiri (Nwaneri, 71e), Paixão (Traoré, 71e). Entraîneur : Habib Beye.

