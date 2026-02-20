Oukidja raconte avoir «pété un câble» devant le comportement de Mbappé

Depuis que l’esprit du curling est mort, tout part à vau-l’eau. L’anecdote d’Alexandre Oukidja en témoigne. L’ancien gardien messin a raconté son accrochage avec Kylian Mbappé lors d’un match entre Metz et le PSG en 2021 au vidéaste Flodas. Selon le portier, tout y passe : des insultes (« tiens *** »), du trashtalk, et un comportement très relou.

« Dès qu’il sent qu’il se fait un peu titiller… »

« J’ai jamais voulu le dire, je vais le dire », contextualise l’international algérien, qui dénonce le comportement variable de l’actuel joueur du Real Madrid. Selon lui, l’attitude du Kyk’s dépend de la qualité de ses matchs : « S’il gagne 1, 2, 3-0, il te relève [et te dit] “Excuse moi, pardon, je suis désolé…”, il te serre la main, on joue. En revanche, dès qu’il sent qu’il se fait un peu titiller, qu’il ne fait pas un bon match, que le PSG perd ou ne gagne pas, il commence à insulter les mères, à t’insulter toi, à te dire “va te faire e***”, des trucs comme ça. » Bref, ce n’est pas glorieux.

Le portier raconte ensuite la tentative de lob du capitaine des Bleus. Après son arrêt, Oukidja se met alors à chambrer Mbappé, lui demandant à quoi il jouait. « Ferme ta gueule », lui aurait alors rétorqué l’ancien Parisien, qui s’en est également pris au goal après le but de son coéquipier Achraf Hakimi. Lors de cette rencontre, Dylan Bronn aurait aussi été vilipendé. Alexandre Oukidja raconte ensuite s’en être pris à Kylian Mbappé et Neymar assumant qu’il a « pété un câble ». « Si je lui avais fait rien qu’une pichenette, j’aurais pris rouge, » dit-il. « On n’est pas du même monde, tu vois », philosophe enfin le portier, qui préfère en rigoler.

« Tu m’lances une grenade tu m’dégoupilles, moi j’fonce. » Joli.

