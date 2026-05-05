Vincent Kompany n'a jamais caché son amour pour l'OM

Plutôt Fanatics ou South Winners ? Le Bayern Munich qualifié en finale de Ligue des champions, c’est évidemment ce qu’espère Vincent Kompany, mais éliminer le Paris Saint-Germain, qui plus est, aurait encore plus de saveur. En effet, le technicien belge serait un supporter de l’Olympique de Marseille, rapporte RMC. « Il faut savoir que je suis supporter de Marseille », avait avoué Vince the Prince en 2013.

« Enfant, j’ai été séduit par la génération Basile Boli »

En 2024, Samir Nasri avait même félicité Kompany pour la victoire du Bayern face à Paris en phase de ligue de C1 : « Je suis content parce que Vincent est supporter de l’OM, donc c’était important qu’il ne perde pas contre Paris. »

« Enfant, j’ai été séduit par la génération Basile Boli… Il y a eu plusieurs entraîneurs belges à l’OM, il y a toujours eu un lien entre la Belgique et Marseille », avait-il expliqué en 2013 au micro de Luis Fernandez. Petit, c’était surtout un autre défenseur marseillais qui le faisait rêver. Pour So Foot, son pote d’enfance Trésor Diowo lâche le nom : « Il aimait bien Marcel Desailly. »

Voilà peut-être le successeur de Habib Beye.

Saison terminée pour un joueur de l’OM