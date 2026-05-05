Guardiola philosophe sur la course au titre

Le faux pas de trop ? Manchester City a laissé filer deux points précieux dans la course au titre au Hill Dickinson Stadium lundi soir (3-3). Les Skyblues peuvent s’estimer heureux d’avoir obtenu le nul puisqu’ils étaient menés 3-1 jusqu’à la 83e minute, mais ce résultat a forcément un goût de défaite : avec un match en retard, ils comptent cinq points de moins que le leader Arsenal.

« Nous avons été exceptionnels en première mi-temps. Vraiment, vraiment excellents. En deuxième période, ils sont montés d’un cran et nous n’avons peut-être pas été aussi agressifs. Mais dans l’ensemble, nous avons livré une très bonne performance », estime Pep Guardiola au micro de Sky Sports.

« C’est mieux que de perdre, a répondu le Catalan au sujet du résultat. Le titre ? Ce n’est plus entre nos mains. Avant, ça l’était, maintenant ce n’est plus le cas. Il nous reste des matchs à jouer. On verra ce qui se passera. […] Tant que ce n’est pas fini, nous continuerons. » Maintenant, il n’y a plus le choix : il faudra faire le plein contre Brentford, Crystal Palace, Bournemouth et Aston Villa, en espérant que les Gunners trébuchent.

Ça vaudrait peut-être le coup d’aller allumer un cierge.

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