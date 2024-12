Pronostic Manchester City Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City attend un miracle sous le sapin

Manchester City traverse une période compliquée en Premier League, avec des mois de novembre et décembre désastreux qui l’ont relégué à la 7e place, à 12 points du leader Liverpool après cette récente défaite essuyée face à Villa (2-1) samedi dernier. Les Skyblues, battus récemment par la Juventus en Ligue des champions (2-0) et Manchester United en championnat (1-2), peinent à rebondir. Guardiola doit gérer plusieurs absences importantes, notamment celles de Rodri, pilier du milieu, et des défenseurs Akanji et Aké. Cependant, le retour de Lewis, polyvalent et désormais disponible, offre une lueur d’espoir. Sur le plan offensif, l’efficacité fait défaut. Haaland, bien que meilleur buteur avec 13 réalisations, n’a marqué qu’un seul but lors des 6 dernières journées. Cette réception d’Everton pour Noël pourrait être l’occasion pour le Norvégien de retrouver confiance et relancer une attaque en difficulté, d’autant que ses coéquipiers Grealish, Foden, et même les créateurs comme De Bruyne et Bernardo Silva peinent à peser. Un regain de forme de Haaland serait crucial pour relancer les ambitions des champions en titre.

Everton, habitué à lutter pour son maintien en Premier League, reste dans une situation délicate cette saison. Actuellement 15e au classement avec une faible marge de 3 points sur la zone de relégation, les Toffees alternent entre des performances encourageantes, comme leur récent match nul face à Chelsea (0-0), et des déconvenues notables, dont une lourde défaite contre Manchester United (4-0). L’équipe de Sean Dyche, amoindrie par les absences d’Iroegbunam, Garner et possiblement McNeil, devra faire avec un secteur offensif en difficulté, porté par Ndiaye (3 buts), Beto et Calvert-Lewin (2 buts chacun). Face à eux, Manchester City, sous pression après des résultats en demi-teinte, doit impérativement se relancer à domicile. Pep Guardiola n’a pratiquement pas le droit à l’erreur dans cette rencontre cruciale pour maintenir l’élan nécessaire dans la course au titre. L’Etihad Stadium pourrait être le théâtre d’une réaction attendue des Citizens, bien que la résilience d’Everton puisse offrir un défi intéressant.

