Paulo Fonseca revient sur sa suspension : « Ils veulent faire de moi un exemple pour le foot français »

Ça lui reste en travers de la gorge.

À quelques heures du quart de finale aller de Ligue Europa contre Manchester United, Paulo Fonseca revient sur l’incident de mars qui l’a conduit à une suspension de neuf mois par la LFP après son altercation avec l’arbitre Benoît Millot lors du match contre Brest. Le coach de Lyon a exprimé sa frustration face à la situation. « C’est difficile de ne pas pouvoir communiquer avec mes joueurs avant, pendant ou à la mi-temps, confie-t-il dans une interview au Guardian. C’est une autre perspective pour observer le match, mais c’est bien plus compliqué pour gérer l’équipe. »

« Je trouve cela injuste »

Fonseca reconnaît son erreur, mais il insiste sur le fait qu’il n’a pas eu de contact physique avec l’arbitre. « Ce que j’ai fait n’était pas correct, mais je n’ai commis aucune violence, explique-t-il. Ils veulent faire de moi un exemple pour le football français. Je pense que je paie plus pour le moment que pour mon comportement. » Le coach se dit désolé de la situation, affirmant qu’il devrait simplement être sanctionné pour ce qu’il a fait, et non servir de leçon. « Je trouve cela injuste, ajoute-t-il. Je ne suis pas le seul à avoir eu des incidents, mais personne n’a pris une sanction aussi lourde. »

Fonseca continue de contester la décision et espère que les choses changeront lors de son appel. Il reçoit également du soutien, notamment de Jürgen Klopp et de John Textor, qui l’a encouragé à persévérer. « Avec un tel soutien, je me sens plus fort et motivé pour continuer », conclut-il. Fonseca compte sur cette épreuve pour affirmer son leadership et ramener Lyon vers les sommets européens, ce qui pour l’instant est en bonne voie.

Il n’a pas non plus pincé le nez d’un autre coach.

En direct : Lyon - Manchester United (0-0)