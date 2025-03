L'énorme pétage de plomb de Paulo Fonseca contre l'arbitre

Le mauvais geste du week-end.

Une semaine après Pablo Longoria et sa colère contre ce « championnat de merde » et cette « corruption de merde », c’est au tour de Paulo Fonseca de péter un plomb lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais face à Brest (2-1). Alors que l’arbitre Benoît Millot est appelé pour vérifier un potentiel penalty pour Brest dans les arrêts de jeu, le technicien portugais – qui n’a cessé de crier contre les arbitres durant toute la rencontre – s’agace et reçoit un carton rouge. De quoi faire entrer Fonseca dans une colère noire, l’ancien coach du LOSC hurlant à quelques millimètres du visage d’un Benoît Millot, impassible, avant d’être repoussé par Corentin Tolisso. Ironie du sort, Benoît Millot n’a pas sifflé penalty après examen de la VAR.

😳 | Paulo Fonseca sort de ses gonds après avoir reçu un carton rouge ! #OLSB29 pic.twitter.com/ufAqTAv8K5 — DAZN France (@DAZN_FR) March 2, 2025

On se revoit la saison prochaine Monsieur Fonseca.

Fonseca s'excuse après son coup de sang