Les nouvelles images de la colère de Pablo Longoria à Auxerre

Un homme très en colère.

Ce n’est pas un chef-d’œuvre cinématographique de Sidney Lumet, mais bien la grosse actualité du week-end en Ligue 1. Au lendemain de la défaite de l’OM à Auxerre (3-0) qui a vu le président marseillais Pablo Longoria perdre ses nerfs, le diffuseur DAZN a sorti de nouvelles images ce dimanche soir.

« Corruption de merde »

On y voit le dirigeant espagnol fulminer dans les couloirs de l’Abbé-Deschamps après l’expulsion de Derek Cornelius à l’heure de jeu, répétant à plusieurs reprises « corruption de merde » et « championnat de merde ». Longoria se défoule sur une caisse métallique et va même jusqu’à se saisir d’une caméra fixée en hauteur pour insister sur le mot « corruption ».

🚨 | Vidéo exclusive DANS LA ZONE : Pablo Longoria réagit avec colère lors de #AJAOM. Découvrez l’intégralité de la séquence dès maintenant… 👀 pic.twitter.com/qcSrnqzBaD — DAZN France (@DAZN_FR) February 23, 2025

Si Longoria aurait émis des regrets concernant certains de ses propos, reconnaissant en privé avoir été maladroit dans l’emploi du terme corruption, il n’en démord pas sur l’arbitrage et estime que l’OM est lésé depuis le début de saison. Il devrait rester au centre des débats dans la semaine à venir et pourrait écoper d’une lourde sanction.

En attendant, le match OM-Nantes du week-end prochain est déjà lancé. Bonjour la sérénité.

