Auxerre coule l’OM

Auxerre 3-0 Marseille

Buts: Perrin (34e), Jubal (SP 77e) & (91e) pour Auxerre Exclusion : Cornelius (63e) côté OM

Après avoir fait tomber Nice, Brest et Rennes et avoir accroché le PSG, Lens et Lille, l’AJA de Christophe Pélissier a fait une nouvelle victime dans son antre de l’Abbé-Deschamps en s’offrant le scalp de l’OM sauce Roberto De Zerbi. Largement, s’il vous plaît. Après trois victoires de rang, les Marseillais marquent le pas et manquent l’occasion de distancer l’AS Monaco. Sans oublier Paris, qui en cas de succès à Lyon ce dimanche, prendrait treize points d’avance sur son dauphin à onze journées de la fin. Un ultime coup de massue sur un championnat qui semble déjà plié à ce niveau-là.

Le bijou de Perrin

Contrairement à Angers où l’OM était arrivé en terrain conquis, l’Abbé-Deschamps était bondé et prêt à pousser ses Icaunais à l’exploit. La possession d’entrée est marseillaise, logique, mais les Olympiens peinent à se créer de véritables occasions. Il y a quand même ce centre tir de Quentin Merlin qui attrape le poteau de Donovan Léon, tout heureux de voir le cuir s’y écraser, mais c’est tout et c’est trop peu dans ce premier acte où l’OM ne parvient pas à transformer sa possession en quelque chose de sérieux.

En face, le plan de Pélissier se passe comme prévu et les transitions rapides qu’il affectionne tant vont payer avant la pause : sur un long ballon en profondeur, Gaëtan Perrin fixe Quentin Merlin, rentre pied gauche et expédie un bijou qui heurte la barre avant de rentrer dans la cage de Geronimo Rulli (1-0, 34e). Avant la pause, une ultime action voit Merlin s’écrouler dans la surface et, dans la continuité de l’action, Thelonius Bair inscrire le second but d’Auxerre sur un service à ras de terre de Hamed Traoré. Verdict ? Hors-jeu de l’Auxerrois au départ de l’action, pas de penalty pour le Marseillais, tout le monde rentre au vestiaire sur cet avantage pas volé pour un promu plus incisif.

Cornelius voit rouge, Auxerre les étoiles

Le second acte commence, et l’OM appuie sur le champignon : Léon sort bien dans les pieds de Gouiri avant d’être sauvé par la VAR sur l’action suivante qu’avait cette fois convertie l’ancien Rennais. Le tournant arrive à l’heure de jeu, où pour un geste mal maîtrisé du genou de Derek Cornelius sur Traoré, le Canadien reçoit un deuxième jaune synonyme d’exclusion. Le match se débride, Auxerre dévore les espaces dans le dos d’une défense marseillaise haute et mal coordonnée et va parvenir à faire le break : fauché par Rulli dans sa surface, Lassine Sinayoko laisse le soin au capitaine Jubal de marquer sur penalty (2-0, 75e).

Le défenseur auxerrois s’offrira même un doublé en toute fin de rencontre, à l’orée du temps additionnel, sur un corner prolongé au premier poteau par Clément Akpa qu’il pousse en renard dans les cinq mètres (3-0, 90e+1). Après dix matchs sans succès, l’AJ Auxerre renoue avec la victoire en Ligue 1 et s’installe à une confortable dixième place. En donnant le sentiment ce samedi qu’elle avait retrouvé cette verve et cette énergie communicative qui l’avait rendue si impertinente en début de saison.

Auxerre (5-4-1) : Léon – Hoever, Osho, Jubal (c), Akpa, Mensah – Perrin, Owusu, Danois, Traoré – Bair. Entraîneur : Christophe Pelissier.

Marseille (3-4-2-1) : Rulli – Murillo, Kondogbia, Cornelius – Luis Henrique, Højbjerg, Bennacer, Merlin – Rabiot, Gouiri -Greenwood. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

