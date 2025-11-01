L'OM martyrisé, mais l'OM libéré

Malmené à l'Abbé Deschamps, l'OM a décroché une victoire presque inespérée contre Auxerre ce samedi (0-1). Geronimo Rulli s'est démultiplié pour repousser les assauts icaunais et remettre son équipe sur les bons rails, après trois matchs sans succès.

Cette fois, pas d’humiliation ou d’accusation de corruption. De retour à l’Abbé Deschamps ce samedi, les Marseillais ont passé l’éponge sur la soirée cauchemardesque de février en s’imposant d’un petit but, non sans difficultés (0-1). L’AJA a montré qu’elle méritait bien mieux que sa 17e place et posé de sérieux problèmes à l’OM, sauvé à de multiples reprises par son gardien Geronimo Rulli. Battues deux fois par Auxerre la saison passée, les troupes de Roberto De Zerbi se contenteront de ces trois points, qui leur permettent de récupérer la deuxième place et de rester à deux points du PSG.

Le poison Sinayoko, l’éclair Murillo

Poussés par leur public, les Icaunais ont vite pris des initiatives. La concentration de Geronimo Rulli a été testée sur un centre dévié dans les 5,50 mètres (6e). Le milieu auxerrois n’a pas ménagé ses efforts, avec beaucoup de ballons récupérés dans le camp marseillais à la clef. Plus mordant dans les duels, le relégable a regardé le vice-champion de France droit dans les yeux, sans complexe. Lassine Sinayoko s’est montré particulièrement redoutable, à l’image de ce duel remporté face à Benjamin Pavard, suivi d’une occasion en or pour Danny Namaso, qui n’a pas assez travaillé son ballon pour attraper le cadre (17e). C’est encore Sinayoko qui a mis le feu dans la défense olympienne cinq minutes plus tard, obligeant Rulli à un plongeon déterminant devant Coulibaly (23e).

En face, Pierre-Emerick Aubameyang et Robinio Vaz n’ont pas vraiment eu le loisir de s’exprimer. Le Gabonais a obtenu une belle opportunité dans la profondeur, mais Sinaly Diomandé est revenu le gêner pile au moment de frapper (10e). L’OM s’en est remis à un éclair de génie d’Amir Murillo, qui a enchaîné un petit pont sur son côté puis un centre piqué : Donovan Léon s’est déployé pour détourner du bout des gants, mais Angel Gomes trainait par là et a poussé le ballon au fond (0-1, 30e). Un petit hold-up, confirmé par la nouvelle intervention de Rulli sur le centre-tir de Coulibaly (35e).

Rulli le magnifique

Même physionomie au retour des vestiaires, avec des Auxerrois conquérants. Envoyé dans la profondeur, Namaso a parfaitement mené sa barque pour battre Rulli du pied droit, mais il a été signalé hors-jeu pour quelques centimètres, si ce n’est moins (49e). Le portier argentin a repris son rôle de dernier rempart en s’opposant à Ibrahim Osman, bien trouvé dans le dos de la défense, à bout portant (58e). L’AJA a reçu un coup de boost supplémentaire avec le carton rouge direct d’Ulisses Garcia, sanctionné pour une intervention en retard sur le pied de Josué Casimir (65e). Rulli a ajouté une parade à sa collection du soir sur une tête de Namaso (76e).

L’AJA a demandé un penalty pour un contact entre Lirola et Sy, en vain (86e). La volée de Sinayoko, juste à côté, a fait passer un nouveau frisson (89e), mais le relégable, qui a aussi fini à 10 avec le deuxième jaune de Diomandé (90e+3), restera bredouille. L’OM pourra remercier Rulli, sans qui l’Abbé Deschamps serait resté synonyme de mauvais souvenirs. Contre vents et marées, les Marseillais retrouvent la deuxième place du championnat, et le chemin de la victoire, avant de retrouver la Ligue des champions mercredi contre l’Atalanta. Cette fois, l’important, c’était vraiment les trois points.

Auxerre (3-4-3) : Léon – Senaya (Sy, 84e), Diomandé, Akpa – Casimir (Oppegard, 69e), Danois, Owusu (Matondo, 84e), Mensah (Mara, 69e) – Coulibaly (Osman, 43e), Sinayoko, Namaso. Entraîneur : Christophe Pélissier.

OM (3-5-2) : Rulli – Pavard, Egan-Riley, Emerson – Murillo, Gomes (Vermeeren, 63e), O’Riley, Højbjerg, Garcia – Vaz (Paixao, 63e), Aubameyang (Lirola, 78e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

