Revivez Auxerre-Marseille (0-1)
Bon, il est temps pour nous de se quitter à la suite d'un match pas franchement folichon, faut dire les termes ! On se retrouve très vite sur sofoot pour de nouveaux lives sûrement un peu plus endiablés ! Bonne fin de weekend à todos et longue vie à notre si belle Liguain !! Ciao a tutti !
Grâce à ces trois points précieux en terres bourguignonnes, l'OM retrouve sa place de dauphin du PSG et se rassure, quatre jours avant de recevoir l'Atalanta Bergame en Ligue des champions
C'EST TERMINÉ À L'ABBÉ DESCHAMPS ! Marseille s'impose sur la plus petite des marges grâce à un but d'Angel Gomes en première mi-temps. Loin d'avoir brillé, l'OM reprend confiance avec cette victoire et pourra remercier son gardien Geronimo Rulli, infranchissable ce soir. Auxerre n'a pas démérité, et pourra regretter de ne pas s'être montré vassez tueur face au but.
Rulli vient capter un ultime ballon dans les airs et prend son temps pour dégager... Ça sent la fin !
Honnêtement, y'avait encore une fois pas grand chose... mais bon !
🟥 Carton rouge pour Sinaly Diomande, puisque c'était le deuxième... Les Auxerrois sont eux-aussi réduits à 10 dans ce match !
🟨 Carton jaune pour Sinaly Diomande, qui vient stopper un Paixao qui partait vers le but...
5 minutes de temps additionnel dans cette fin de partie, déjà 2 parties en fumée...
La volée de Sinayoko qui vient flirter avec le poteau de Rulli !! On vient de passer tout proche de l'égalisation auxerroise !!
Encore trois minutes dans le temps réglementaire, les Auxerrois se ruent à l'attaque...
🟨 Carton jaune pour Danny Namaso, coupable d'avoir réclamé un pénalty avec trop de véhémence pour une faute de Lirola sur Lamine Sy... Rien, dit Monsieur Bastien.
🔀 Changement pour Auxerre. Rabbi Matondo remplace Elisha Owusu
🔀 Changement pour Auxerre. Lamine Sy remplace Marvin Senaya
Le centre-tir d'Oppegard est comme toujours capté par Rulli, infranchissable ce soir.
🟨 Carton jaune pour Sinaly Diomande
Osman se montre à nouveau dangereux mais sa frappe s'envole dans le ciel auxerrois... Il était de toute façon signalé hors-jeu !
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Pierre-Emerick Aubameyang remplace Pol Lirola
Le réflexe sur sa ligne de Rulli encore ! Ça chauffe sur la cage de l'OM !!
Rulli est de plus en plus mis à contribution, mais les Auxerrois ne se montrent pas assez tranchants dans la zone de finition : il ne leur reste plus que 20 minutes pour régler la mire !
🔀 Changement pour Auxerre. Gideon Mensah remplace Sékou Mara
🔀 Changement pour Auxerre. Josue Casimir remplace Fredrik Oppegard
Et ben voilà qui va possiblement nous relancer tout ça ! Corner à suivre pour l'AJA, malgré les protestations d'Hojberg. Et bah non, c'est finalement renvoi aux 5.50m, mais on ne saurait pas trop dire pourquoi
🟥 Carton rouge pour Ulisses Garcia !! Le pied du latéral suisse est jugé beaucoup trop haut sur la jambe de Casimir, c'est rouge direct pour Monsieur Bastien. Les Marseillais vont finir à 10 !
Paixao se met tout de suite en évidence et n'est pas loin de recaler sa spéciale du droit à l'entrée de la surface ! Ça passe de peu à côté pour ce coup-là
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Arthur Vermeeren remplace Angel Gomes
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Igor Paixão remplace Robinio Vaz
Rappel à l'ordre de Monsieur Bastien au banc marseillais, un peu trop bruyant. En tout cas plus que le public auxerrois, qui semble s'être assoupi
Quel arrêt monumental de Rulli à nouveau !! Ibrahim Osmane, oublié dans la surface, réalise un enchainement (presque) parfait mais bute sur le portier argentin ! Quelle occasion pour l'AJA !!
Geronimo Rulli en prend plein la tronche ce soir : cette fois c'est à la suite d'un duel aérien avec Sinayoko que le portier argentin va encore gratter de précieuses secondes au sol
Murillo fait un paquet de misère à la défense des locaux sur son côté droit ce soir. Corner à suivre pour les Marseillais
Encore un sacré choc entre Vaz et Diomandé, cette fois : cette fois la faute est pour le jeune marseillais
Le corner auxerrois est facilement capté par Rulli, mais on sent des auxerrois revenus avec pleins de bonnes intentions en ce début de deuxième acte
Le but de Namaso est refusé pour hors-jeu !!! Le un-contre-un face à Rulli avait été géré parfaitement, mais le camerounais était parti un poil trop tôt ! Grosse frayeur dans le camp marseillais !!!
Emerson enroule sur la tête de Benjamin Pavard, mais ca file directement dans le kop bourguignon
Un premier bon coup-franc à jouer pour l'OM sur la gauche de la surface auxerroise...
Pas de changements à noter de part et d'autre : faudra quand même suivre la gestion d'équipe de près et notamment côté olympien, où on compte déjà 4 joueurs cartonnés
Vous êtes en place la team ? Parceque c'est reparti à l'Abbé Deschamps !!
C'est la mi-temps à l'Abbé Deschamps où l'OM mène d'un petit but, oeuvre d'Angel Gomes (28'). Au cours d'une première mi-temps pas franchement emballante, Marseille vire en tête malgré une légère domination des locaux, bien en place et plus dangereux. On espère plus de spectacle en deuxième mi-temps !
Gros gros choc entre Emerson et Osman dans le camp marseillais : les soigneurs sont appelés, y'a l'air d'avoir du dégât !
🟨 On prend les mêmes et on recommence !! Cette fois, Robinio Vaz la prend sa biscotte, après s'être fait déposer par Clément Akpa
Bon les gars si plus personne ne veut jouer, rentrons directerment au vestiaire non ?
Et bah et bah et bah, elle est super vilaine cette semelle de Vaz sur la cheville d'un Akpa pourtant au sol ?! Monsieur Bastien ne dit rien pour cette fois
4 minutes de temps additionnel sont annoncées
Les Auxerrois ont clairement pris un coup sur la carafe depuis l'ouverture du score marseillaise. Y'a plus beaucoup de belles actions dans cette fin de première mi-temps, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs
🔀 Changement pour Auxerre. Ibrahim Osman remplace Lasso Coulibaly, pas suffisement remis du tacle d'O'Riley. Coup dur pour le jeune joueur
🟨 Carton jaune pour Matt O'Riley, coupable d'un vilain tacle par derrière sur un Lasso Coulibaly qui filait en contre
La parade de Rulli pour détourner cette frappe du droit de Coulibaly !! Encore un sacré mouvement initié par Owusu sur la droite de la surface marseillaise !
C'est quand même sacrément cher payé pour nos amis bourguignons, plus dangereux que leurs adversaires depuis le début du match. Mais c'est aussi ça, la force des grosses équipes !
⚽ But de Angel Gomes pour Olympique de Marseille !! Quand on parle du loup on en voit la queue !!! Rassurez-vous, le petit Anglais ne s'est pas désapé, mais vient pousser le ballon au fond des filets auxerrois suite à un superbe travail de Murillo côté droit ! Auxerre 0-1 Marseille !
🟨 Carton jaune pour Angel Gomes, qui de ce que je lis dans les coms, a tendance à exaspérer un paquet de supporters marseillais... C'est fou, quand on pense au petit magicien que c'était à Pierre-Mauroy... rendez-le nous !!!
La belle action auxerroise à nouveau !! Rulli doit intervenir en catastrophe sur ce centre tendu de Sinayoko ! Attention, ça commence à chauffer dans la défense olympienne...
Mais Sinayoko, c'est le Brésil !!!! La tentative d'enroulé pied droit de Namaso en revanche, beaucoup moins
Franchement pas mal, ce début de match des Auxerrois : mention spéciale à Kévin Danois et Lasso Sinayoko, très en vue dans ce premier quart d'heure
Et bim, en plein dans la poire ! Mensah propulse le ballon dans la trogne de Murillo, qui reste au sol, KO.
Pas un gros gros rythme en cé début de match, faut le reconnaitre...
Ouuuh la première frayeur dans la défense des locaux ! PEA mise sur sa vitesse pour surprendre une défense auxerroise mal alignée, mais sa frappe est manquée et file loin des cages de Léon
Bon, et ben deuxième faute de l'ami Murillo, mais toujours pas de carton brandi par l'arbitre : deux, mais pas trois hein ??
Belle première intervention de Rulli sur ce centre dangereux de Sinayoko : on sent l'AJA bien regroupés en défense, et ^rêts à bondir à la moindre récupération
Murillo s'en sort bien sur ce coup là, auteur d'une vilaine faute sur captain Owusu : premier et dernier avertissement, dit Monsieur Bastien
Quand on connait le bruit que peut faire le parcage marseillais à l'extérieur, on peut quand même regretter ce foutu arrêté préfectoral et l'absence de supporter olympien dans l'Yonne ce soir...
Sans surprise, c'est l'OM qui met directement le pied sur le ballon. On fait tourner derrière, on touche le cuir, on se met en conf tranquillement, en gros
Les Auxerrois, tout de blanc vêtus, affrontent des Marseillais en bleu marine. Le tout sur une bien jolie pelouse, et dans une belle ambiance. Que demande le peuple ?
Pendant ce temps, c'est l'international malien et ancien auxerrois Adama Coulibaly qui vient de donner le coup d'envoi fictif de la rencontre
Les crampons claquent dans le couloir du stade Abbé Deschamps : le coup d'envoi, c'est dans 5 petites minutes !
Le match de ce soir, c'est aussi l'affrontement entre la meilleure et la pire attaque de Farmers League : alors, c'est quoi votre prono ?
Aïe, pépin de dernière minute pour Nayef Aguerd à l'échauffement : c'est donc Emerson qui lui pique son costume de titulaire !
Cette rencontre est l'occasion de se racheter pour deux équipes pas au top du top : Auxerre, avant-dernier et balayé à Strasbourg mercredi (3-0), affronte l'OM, qui reste sur trois matchs consécutifs sans victoire TCC. Malheur au perdant !
Salut la compagnie ! Pas encore tout à fait remis de votre cuite d'Halloween ? Ça tombe bien, c'est soir de live SoFoot pour suivre un bon petit Auxerre-Marseille ensemble ! Coup d'envoi à 21h05 les ptits zamis !
Auxerre
Olympique de Marseille
Par François Goyet