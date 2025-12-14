S’abonner au mag
  • Serie A
  • J15
  • Udinese-Naples (1-0)

Naples perd la tête à Udine

TB
Naples perd la tête à Udine

  Udinese 1-0 Naples

But : Ekkelenkamp (73e)

Un de chute.

Battu à Udine, Naples n’est plus leader de Serie A (1-0). Les Napolitains manquent ainsi l’opportunité de doubler l’AC Milan, qui garde une petite longueur d’avance en attendant le déplacement de l’Inter sur la pelouse du Genoa.

Une rencontre dans laquelle les Partenopei n’ont pas cadré la moindre frappe, et qui a finalement attendu la seconde période pour se débloquer. Keinan Davis (hors jeu) Nicolò Zaniolo (faute préalable) se sont d’abord vus refuser l’ouverture du score, mais pas de quoi émouvoir Jurgen Ekkelenkamp. Quatre minutes après l’Italien, le milieu néerlandais envoyait en effet une superbe frappe en pleine lucarne (1-0, 73e).

Ce but suffit à offrir la victoire à des locaux qui se glissent ainsi dans la première partie du tableau. La faute également à cet énorme loupé de Rasmus Højlund, seul à bout portant sur un centre venu de la droite à quelques minutes du terme. Deuxième match sans marquer pour les Napolitains, déjà surpris par Benfica dans la semaine en Ligue des champions.

Une victoire autant célébrée à Milan qu’à Udine.

Naples retardé par l'Udinese

TB

