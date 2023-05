Suivez en direct Udinese-Naples ! (1-0)

C’est quoi UN POINT dans toute une saison ? Absolument rien. Et bien ce soir, il représente beaucoup, énoooooormément, infiniment (pas certain que ça se dit), puissamment (là non plus), bougrement (bon là c’est sur que non), galactiquement (ça existe ça aussi ?)…

Bref, vous avez compris, Naples n’a besoin que d’un point à Udinese ce jeudi pour être officiellement sacré champion d’Italie pour la troisième fois de son histoire. SIETE PRONTI ?