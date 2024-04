Florian Thauvin égratigne Jacques-Henri Eyraud et rêve d’un retour en France

Une chose est sûre, on ne le reverra pas dans la capitale des Flandres.

Arrivé à l’Udinese il y a un peu plus d’un an, Florian Thauvin a retrouvé des couleurs et une place de titulaire en Italie. Si bien que le champion du monde 2018 se met à rêver de retrouver la Ligue 1, qu’il a quittée en 2021 pour les Tigres, au Mexique. Dans une interview donnée à TNT Sports et relayée par Eurosport, l’ancien Bastiais s’est confié sur son départ en fin de contrat de l’OM. « Je pense que la question contractuelle aurait dû être réglée bien avant. Pas au mois de janvier, mais un an ou deux ans auparavant. Voilà pourquoi j’ai fini par prendre cette décision ; j’étais un petit peu déçu de l’attitude de mes dirigeants. Il y a eu un ras-le-bol, regrette le natif d’Orléans. La situation a traîné. Elle aurait dû être mieux gérée de la part de Jacques-Henri Eyraud. On aurait dû trouver une solution à ce moment-là, même si je pense que c’était déjà bien trop tard pour la trouver. Est-ce que j’aurais dû aller dans un grand club ? Certainement. Je pense que je le méritais. »

À 31 ans, Thauvin ne se sent pas hors jeu et lance un appel du pied aux clubs de notre bonne vieille Ligue 1. « Je sens que je progresse, j’ai retrouvé le niveau qui était le mien avant de quitter l’Europe. […] La France, c’est un championnat important pour moi. Je suis français, et il ne me manque pas grand-chose pour atteindre les 100 buts en Ligue 1 (il pointe actuellement à 86 buts, NDLR). Donc c’est vrai que j’aimerais revenir pour atteindre cet objectif », a glissé l’ailier aux 286 matchs avec Marseille. Flotov ne partage pas les scrupules de Dimitri Payet, qui ne se voyait pas jouer dans un autre club français que l’OM : « Ce qui est certain, c’est que je n’irai pas dans un club rival. Mais si j’ai l’opportunité d’aller dans un club de Ligue 1 qui me permette d’être compétitif, je le ferai. »

