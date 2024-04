Mike Maignan blessé au pire des moments

Peur sur l’Euro.

Encore une blessure pour Mike Maignan, cette fois-ci au pire des moments. Le gardien de l’AC Milan s’est fait mal lors de son échauffement avant d’affronter la Juventus ce dimanche. Contraint de déclarer forfait pour ce choc, le Français a directement passé une IRM. Verdict : « Lésion bénigne du long adducteur droit » pour Magic Mike. « De nouveaux examens seront réalisés la semaine prochaine en fonction de l’évolution », a indiqué le club lombard à l’AFP, qui n’a pas évoqué la durée de l’indisponibilité du Français.

Ce pépin intervient à six semaines de l’Euro 2024, pour lequel Didier Deschamps doit annoncer sa liste le 16 mai prochain. Titulaire incontesté et incontestable dans les cages des Bleus depuis la retraite de Hugo Lloris, le portier a connu de nombreuses blessures cette saison, déjà marquée par des soucis à la cuisse et au genou.

L’heure de gloire de Lucas Chevalier ?