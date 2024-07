« Ça, c’est une journée au boulot » aurait pu répéter Kylian Mbappé. Pour la sixième fois dans une compétition majeure, après le huitième de finale de la Coupe du monde 1938, le match de poule de l’Euro 1984, un match pour la 3e place en 1986, la demie du Mondial 2018 et celle de Ligue des nations en 2021, la France est venue à bout de la Belgique. Cette fois, ça s’est passé en huitièmes de finale de l’Euro en Allemagne sur la plus petite des marges avec un autogoal de Jan Vertonghen. Cette énième élimination des Diables Rouges a naturellement fait la Une des quotidiens belges. La Libre résume ce nouvel échec en décrivant les Bleus comme « la bête noire des Diables » en publiant une large photo sur laquelle on aperçoit un seul joueur belge, le défenseur rennais Arthur Theate, tandis que les Tricolores célèbrent derrière.

Du côté du Soir et de DH Sports, la même expression, courte mais qui en dit long, a été choisie : « Comme d’habitude ». Même choix éditorial également au niveau de la photo puisque c’est le symbole de cette équipe, le capitaine Kevin de Bruyne, qui est mis en avant. Dans son journal, Le Soir évoque « un air de déjà-vu » et une « rencontre décevante et pauvre en occasions ». Comme son homologue La Libre, il choisit d’autres mots forts pour qualifier les Bleus de « bourreaux de deux générations de Diables ». « Pas de seum, juste un peu trop de cruauté », résume DH Sports, qui ne se veut pas trop critique envers ses « Diables valeureux ». La presse belge néerlandophone a elle aussi titré sur l’élimination de sa sélection, à l’image de Het Niewsblad qui écrit « Déjà à la maison ».

La France face à son bourreau à elle ?

La victoire des Bleus n’a pas non plus échappé à leur futur adversaire en quarts de finale. Au Portugal, si la Une est évidemment consacrée à la Seleção, qualifiée au bout des tirs au but face à la Slovénie, les quotidiens évoquent tous plus ou moins le match de la France. En haut à droite de la Une qui met en avant son héros Diogo Costa, A Bola présente un petit encadré accompagné d’une photo de Kylian Mbappé. « On recommence » peut-on lire, en référence à un petit match qu’on a encore en travers de la gorge : la finale de l’Euro 2016 remportée (1-0) par les Portugais face à la France, qualifiée ainsi de « vieille connaissance des phases finales » par le quotidien. Record et O Jogo préfèrent, eux, se concentrer presque entièrement à la victoire de sa sélection, toujours en choisissant son ange gardien. Ils se contentent d’une petite phrase sur les deux Unes, pour rappeler que le match contre les Bleus aura lieu ce vendredi (à 21 heures).

Le masque et les pleurs

En Espagne, les quotidiens sont conscients que la France et le Portugal sont dans la même moitié de tableau que la Roja, qui joue sa place dans le dernier carré contre l’Allemagne ce vendredi également. Marca choisit donc de consacrer sa Une au futur quart entre les finalistes de l’Euro 2016 et pense déjà à la potentielle demi-finale : « Ils avancent sur la route de l’Espagne ». Les deux stars choisies pour figurer sur la première page du quotidien madrilène sont naturellement Kylian Mbappé, futur joueur du Real Madrid, et Cristiano Ronaldo, légende du club. À l’inverse, AS préfère s’intéresser aux larmes du quintuple Ballon d’or et au Portugal qualifié. Le capitaine de l’équipe de France a tout de même droit à une petite vignette en haut à droite mais le journal concurrent de Marca rappelle juste les faits du match : un contre-son-camp de Jan Vertonghen à la 85e minute.

Les deux médias catalans Sport et Mundo Deportivo, se concentrent plutôt sur l’international espagnol Nico Williams convoité par le FC Barcelone mais en profitent tout de même pour tacler les Bleus. Le premier évoque le « peu de football » tricolore et le second qualifie de « deux victoires sans éclat » les qualifications française et portugaise. En Allemagne, Bild parle d’un « mauvais coup » des Bleus tandis qu’outre-Manche, The Sun choisit un jeu de mot pour évoquer la rencontre entre consommateurs de frites : « French fried ».

Le récap du jour : aux larmes citoyens