Un candidat RN a comparé les Bleus à des « clandestins »

À la fin, il n’en restera qu’un (candidat RN) !

Alors que le second tour des élections législatives se tiendra ce dimanche, pas un jour ne se passe sans qu’un candidat du Rassemblement national ne soit pas épinglé pour une grosse casserole. Ce mercredi, c’est Christian Pérez, qualifié au second tour dans la 8e circonscription du Finistère, qui a brillé par son passé. Comme révélé par une enquête du média StreetPress, Pérez a un humour bien particulier (comprendre raciste). Quelques jours avant le début de la Coupe du monde 2022, il avait posté un trait d’esprit raciste sur Facebook : « J’ai cru voir des clandestins repartir chez eux et là paf, c’était que la pseudo équipe de France qui partait au Qatar ».

🔴 Christian Pérez, candidat RN dans le Finistère, compare les joueurs de l’équipe de France à des « clandestins » Notre enquête ⬇️ https://t.co/B4cm7JyLCQ pic.twitter.com/ySsR3JrYIz — StreetPress (@streetpress) July 3, 2024

Mais le septuagénaire n’a pas réservé sa prose nauséabonde qu’au foot. Il s’était notamment vanté d’avoir refourgué des « conserves à base de porc » aux Restos du cœur, mais aussi d’avoir rêvé « d’une autre chasse impossible à nommer ici ». Christian Pérez est arrivé en tête de sa circonscription (30,8% des votes) et fera face au candidat Modem-Ensemble, Erwan Balanant, après les désistements de Thomas Le Bon et Sébastien Miossec.

Et demain quoi ? Une candidate RN avec une casquette de la Luftwaffe ? Ah bah déjà fait.

