La France laisse filer la deuxième place du classement FIFA

Oh mince.

Le classement FIFA, ce grand mystère où se qualifier ne suffit pas. La France en fait l’amère expérience en perdant sa deuxième place au profit de l’Espagne. Pourtant, les Bleus ont validé leur ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations… mais avec un petit accroc certes, une défaite 2-0 en Croatie qui pèse lourd, malgré la qualification arrachée aux tirs au but (0-2, 5-4 tab).

Pendant ce temps, l’Espagne n’a pas fait beaucoup mieux, mais ça lui suffit. Deux matchs nuls face aux Pays-Bas (2-2, puis 3-3 avant une qualif aux tirs au but, 5-4), et hop, la Roja dépasse la France sur le fil. Les Néerlandais, malgré leur élimination, sortent la tête haute et gagnent une place grâce à leurs bonnes perfs, venant s’installer juste derrière le top 5. Dans le reste du classement, Myanmar (162e, +7) réalise la meilleure progression en termes de places, alors que le Canada (30e, +1) et le Kosovo (97e, +2) atteignent en ce mois d’avril 2025 le meilleur classement de leur histoire.

Top 10 du classement FIFA (avril 2025)

Argentine : 1886,16 points Espagne : 1854,64 (+1) France : 1852,71 (-1) Angleterre : 1819,2 Brésil : 1776,03 Pays-Bas : 1752,44 (+1) Portugal : 1750,08 (-1) Belgique : 1735,75 Italie : 1718,31 Allemagne : 1716,98

Aux Bleus de récupérer leur deuxième place directement face aux Espagnols en demi-finale de la Ligue des Nations, lors d’un match sec le 5 juin prochain.

La FFF va organiser son premier tournoi des fiertés