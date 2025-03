Bousculée, l’Espagne vient à bout des Pays-Bas aux tirs au but

Espagne 3-3, 5-4 TAB Pays-Bas

Buts : Oyarzabal (8e SP et 67e) et Yamal (103e) pour la Roja // Depay (54e SP), Maatsen (79e) et Simons (109e SP) pour les Oranje

¡Qué locura!

Portée par un doublé de Mikel Oyarzabal et délivrée par Lamine Yamal, l’Espagne est venue à bout de Pays-Bas particulièrement coriaces au bout de la nuit et d’une séance de tirs au but crispante (3-3, 5-4 TAB). Passée par toutes les émotions au fil des deux matchs, la Roja défendra son titre lors du dernier carré en juin prochain. Trois jours après la soirée folle de Rotterdam, les champions d’Europe prennent les commandes d’entrée grâce à un penalty obtenu et transformé sans trembler par Mikel Oyarzabal (1-0, 8e). Sur la pelouse de Mestalla, l’Espagne semble bien la plus forte et force même Bart Verbruggen à plusieurs arrêts pour maintenir les siens dans le match.

🇪🇸-🇳🇱 QUEL BUT DE LAMINE YAMAL ! L'attaquant du Barça réalise un enchaînement de grande classe pour donner l'avantage à la Roja

Cette Espagne est intouchable

Mais tout change au retour des vestiaires. Memphis Depay gratte puis transforme un penalty (1-1, 54e), et soudain Unai Simon se retrouve avec bien davantage de travail. Et même quand Oyarzabal pense faire à nouveau la différence après une superbe action de Nico Williams (2-1, 67e), Ian Maatsen envoie une frappe surpuissante au fond sur une offrande de Xavi Simons pour envoyer tout ce beau monde en prolongation (2-2, 79e). L’heure de Lamine Yamal, qui sort du bois pour mettre une énième fois les siens devant d’un enchaînement merveilleux (3-2, 103e). Toujours pas la balle de match, puisque comme Depay, Simons récupère un penalty pour égaliser à nouveau (3-3, 109e). Au jeu des tirs au but, les échecs de Noa Lang sur la transversale et Donyell Malen font le bonheur de tout Valence, malgré la parade de Verbruggen face à Yamal.

Ils sont donc invincibles, ces Espagnols ?

