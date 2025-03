L’Espagne arrache le nul face aux Pays-Bas

Pays-Bas 2-2 Espagne

Buts : C. Gakpo (28e) et Reijnders (46e) pour les Oranje // N. Williams (9e) et M. Merino (90e+3) pour la Roja

Carton rouge : J. Hato (82e)

Spectaculaire.

Les Pays-Bas et l’Espagne n’ont pas su se départager ce jeudi lors du quart de finale aller de la Ligue des nations (2-2). Pourtant, il n’a pas fallu longtemps à la Roja pour prendre les devants : sur une perte de balle de Jorrel Hato, Lamine Yamal décale Pedri, qui trouve Nico Williams dont le contrôle orienté sublime lui permet de marquer à bout portant (0-1, 9e). Les Oranje se remobilisent et finissent par égaliser par l’intermédiaire de Cody Gakpo : à la suite d’un ballon mal dégagé, Justin Kluivert décale l’attaquant de Liverpool qui ne se pose aucune question et lâche une sacoche au premier poteau pour surprendre Unai Simon (1-1, 29e). Reboostés, les hommes de Ronald Koeman poussent et Tijjani Reijnders, idéalement trouvé par un centre de l’intenable Jeremie Frimpong, voit sa demi-volée passer à quelques centimètres de la cage adverse (42e).

🇳🇱-🇪🇸 Mikel Merino arrache l'égalisation dans ce quart de finale aller de la Ligue des nations !#lequipeFOOT pic.twitter.com/Waw6RcNQcC — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 20, 2025

Au retour des vestiaires, les locaux prennent directement le contrôle de la partie. À la suite d’un énième déboulé de Frimpong, le piston de Leverkusen trouve Reijnders en retrait, dont le plat du pied ne laisse aucune chance à Simon (2-1, 46e). À la suite d’un carton rouge, totalement mérité, pour Hato (82e), les cartes sont redistribuées et Mikel Merino, qui suit parfaitement un tir de N. Williams, égalise dans les derniers instants de la rencontre (2-2, 90e+3). Rideau.

Vivement dimanche prochain !

