Les Pays-Bas sacrés champions d’Europe U19 aux dépens de l’Espagne

L’Espagne ne gagne donc pas automatiquement tous les tournois de jeunes ?

Tenante du titre et sortie victorieuse d’une demi-finale complètement dingue contre l’Allemagne, la Rojita s’est finalement inclinée en finale de l’Euro U19 face aux Pays-Bas. L’Espagne a en effet cédé sur un but contre son camp de Raúl Jiménez, jeune gardien de Valence malheureux en déviant un centre venu de la droite dans son propre but peu après l’heure de jeu. De quoi offrir un premier sacre dans cette compétition à la sélection néerlandaise.

🇪🇸⚽️🇳🇱 L'erreur de Raul Jimenez qui profite aux Pays-Bas La finale de l'Euro U19 à suivre sur L'Équipe live > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/ru2AWCABIs — L'Équipe (@lequipe) June 26, 2025

La decima dans ce tournoi attendra pour l’Espagne, malgré les protestations des joueurs après le coup de sifflet final, estimant qu’ils auraient dû bénéficier d’un penalty à la suite d’un dernier corner. Avant cela, Tygo Land avait touché le poteau pour les Pays-Bas, avant que les Espagnols n’accélèrent après avoir concédé l’ouverture du score. En vain.

Même scénario vendredi soir pour les filles de l’équipe de France face à leurs homologues espagnoles ?

