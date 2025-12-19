S’abonner au mag
Naples dénonce une « agression » de Massimiliano Allegri

Vainqueur de l’AC Milan ce jeudi soir à Riyad en demi-finales de Supercoupe d’Italie (2-0), le Napoli souhaite encore en découdre. Dans un communiqué, le club parthénopéen a dénoncé une « agression totalement incontrôlée » de l’entraîneur milanais Massimiliano Allegri sur Gabriele Oriali, l’adjoint d’Antonio Conte :

« Le SSC Napoli condamne fermement l’attitude de l’entraîneur du Milan, Massimiliano Allegri, qui, lors de la demi-finale de la Supercoupe d’Italie, en présence de dizaines de personnes au bord du terrain et en direct à la télévision, a lourdement insulté Gabriele Oriali avec des termes offensants et répétés. Nous espérons que cette agression, totalement incontrôlée, ne passera pas inaperçue, d’autant plus qu’avec 33 caméras engagées dans la production de l’événement, il est impossible de ne pas constater ce qui s’est passé. »

Une faute de Rabiot met le feu aux poudres

Toute cette histoire part d’une faute d’Adrien Rabiot à la demi-heure de jeu : au sol, l’international français assène un coup de pied sur la cheville de l’ailier napolitain Matteo Politano, sans que l’arbitre ne sorte de carton.

Réclamant le rouge, Conte et Oriali s’énervent. La tension ne cesse alors de monter entre les bancs milanais et napolitain, qui échangent insultes et autres joyeusetés, si bien qu’au coup de sifflet final, Allegri rentre directement au vestiaire sans serrer la main de son homologue.

De son côté, le Milan ne souhaite pas commenter l’incident, considérant ce qui est survenu comme un épisode commun d’un match de football, comme le rapporte La Repubblica. Aucun des deux entraîneurs n’y a d’ailleurs fait référence devant les micros à la fin de la partie.

Décidément, Rabiot est toujours dans les bons coups.

Naples en finale de la Supercoupe

