Des coups échangés entre Rowe et Rabiot ?

Droit au pif.

Rien ne va déjà plus à l’Olympique de Marseille. Après la défaite à Rennes vendredi (1-0), les esprits marseillais s’étaient échauffés dans les vestiaires, un clash qui a poussé la direction olympienne à réagir ce lundi en excluant temporairement de l’équipe première Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, principaux protagonistes de cette altercation. La durée d’exclusion des deux joueurs n’a pas été communiquée.

Rowe aurait giflé Rabiot

Selon La Provence, cette exclusion n’a rien d’anodine puisque les deux joueurs en seraient même venus aux mains. Le quotidien provençal relate que Jonathan Rowe, se sentant visé par des remarques sur son implication aurait giflé à Adrien Rabiot, des coups auraient ensuite été échangés, avant que De Zerbi, son staff et Medhi Benatia n’interviennent pour calmer les esprits. Annoncé sur le départ lors de ce mercato, Rowe pourrait écrire la suite de son aventure footballistique bien loin de la cité phocéenne.

Et nous ne sommes que le 18 août.

Et l'OM resta l'OM