Lille dompte l’Olympique de Marseille

Maître de son sujet, Lille a dominé l’Olympique de Marseille sur la plus petite des marges dans le choc de cette 15 e journée de Ligue 1 (1-0). Avec ce succès précieux, les Nordistes, appliqués et jamais mis en difficulté par des Phocéens méconnaissables, se replacent dans la course au podium.

Lille 1-0 Olympique de Marseille

But : E. Mbappé (10e)

Invaincu depuis près de trois ans face à l’Olympique de Marseille (septembre 2022), Lille a prolongé sa belle série en dominant les Phocéens ce vendredi soir à Pierre-Mauroy (1-0). Guidés par un but précoce d’Ethan Mbappé, les Nordistes ont fait preuve d’une grande maîtrise dans une rencontre où leur adversaire est passé à côté de son sujet. Les hommes de Bruno Genesio réalisent un grand coup en revenant provisoirement à seulement deux points du leader lensois.

À sens unique

Dominateurs d’entrée de jeu, les Dogues sortent rapidement les griffes dans cette rencontre. Sur un long ballon de Nabil Bentaleb, Ethan Mbappé réalise un contrôle parfait, enrhume la défense phocéenne grâce à sa vitesse et profite d’une sortie catastrophique de Géronimo Rulli pour lancer idéalement la soirée des Nordistes (1-0, 10e). Son troisième but en moins de 80 minutes passées sur les terrains en Ligue 1 cette saison. Piqués au vif, les Olympiens, acculés dans leur camp, peinent à se sortir du pressing adverse et à exister en ce début de match. À l’image du petit pont d’Osame Sahraoui sur Arthur Vermeeren au milieu de terrain, Lille se balade. Les cris de Roberto De Zerbi, excédé par la performance des siens, ne changent rien. La maîtrise lilloise est totale dans ce premier acte à sens unique, où les Olympiens ont tenté leur première frappe à la 45e minute.

🔥 L'ouverture du score d'Ethan Mbappé ! 😱 Rulli rate complètement sa sortie et le jeune français en profite pour marquer ! pic.twitter.com/5MbgKI6ilu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 5, 2025

Özer, le grand

Revenus avec un meilleur visage, les Olympiens commencent enfin à poser des problèmes aux Dogues en reprenant la possession du ballon. Après avoir buté pendant de longues minutes sur une défense du LOSC bien organisée, De Zerbi tente un pari en changeant son système tactique peu après l’heure de jeu. Sur une contre-attaque rapide, Mason Greenwood réalise une magnifique chevauchée, élimine ses adversaires avant de tenter sa chance au point de penalty, mais son tir est stoppé par une incroyable parade de Berke Özer (76e). Passé ce sursaut, Lille parvient à gérer la fin de match pour l’emporter. Auteurs d’un troisième succès consécutif, les Dogues continuent de se rapprocher du podium, tandis que l’OM rate encore une occasion de s’emparer de la tête du championnat.

Lille (4-2-3-1) : Özer – Perraud, Mandi, Ngoy, Meunier – Bentaleb, André – Sahraoui (Correia, 70e), Haraldsson (Gomes, 84e), Mbappé (Mukau, 70e) – Iganame (Giroud, 25e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Marseille (3-4-3) : Rulli – Balerdi, Aguerd, Pavard (Bakola, 66e) – Emerson, Vermeeren, Kondogbia (Nadir, 79e), Weah – Paixão (Mmadi, 80e), Greenwood, Aubameyang (Vaz, 67e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

