Olivier Létang n'a pas apprécié le rapprochement entre Marseille et Zhegrova

Tout rouge le président lillois.

Depuis le début du mois d’août, l’Olympique de Marseille cherche à attirer dans ses rangs le Lillois Edon Zhegrova. À trois jours de la fin du mercato, les Phocéens auraient trouvé un accord contractuel avec le Kosovar ce vendredi, d’après les informations de L’Équipe. Cette information a profondément agacé Olivier Létang au micro de Canal+ ce vendredi midi.

« Je n’ai pas été contacté par l’Olympique de Marseille avant cet accord »

À la suite du tirage au sort de la Ligue Europa, le président du LOSC a affirmé « qu’il était très surpris par la situation. Les règlements sont clairs. Un joueur ne peut pas parler à un autre club sans l’autorisation de son propre club. Moi je n’ai pas été contacté par l’Olympique de Marseille avant cet accord. On va se pencher sur les textes pour voir ce que l’on peut faire. Je pense il faut toujours être respectueux entre clubs. Il y a des principes à respecter. »

"Les règlements sont clairs : un joueur ne peut pas parler à un club sans l'autorisation de son club" 💥 Le point d'Olivier Létang sur le cas d'Edon Zhegrova, annoncé du côté de l'OM 🫣#UELDraw | #UEL pic.twitter.com/Dz4eSTd6Mq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 29, 2025

La négociation avec l’OM s’annonce salée.

Edon Zhegrova se serait mis d'accord avec l'OM