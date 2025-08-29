Edon Zhegrova se serait mis d'accord avec l'OM

Bientôt la fin du feuilleton Zhegrova ?

Depuis le début du mois d’août, l’Olympique de Marseille cherche à attirer dans ses rangs le Lillois Edon Zhegrova. À trois jours de la fin du mercato, les Phocéens auraient trouvé un accord contractuel avec le Kosovar ce vendredi, d’après les informations de L’Équipe. Désormais, le board marseillais doit entamer les négociations avec le LOSC pour officialiser ce recrutement clinquant.

Un départ à un an de la fin de son contrat ?

En fin de contrat en juin 2026, Zhegrova aurait refusé une prolongation de contrat dès le mois de février. Sur le départ après une saison moyennasse marquée par une blessure aux adducteurs, le feu-follet compte bien se relancer à l’OM sous les ordres de Roberto De Zerbi. Du moins, si Lille le laisse filer sur la Canebière.

Objectif : remplacer le bagarreur Jonathan Rowe.

Les 10 joueurs à ne pas rater cette saison en Ligue 1