La justice turque frappe fort contre les parieurs

Le foot turc encore secoué.

Alors qu’un gros scandale de paris truqués, au sein duquel de très nombreux joueurs professionnels seraient impliqués, remue actuellement le pays, voilà que la justice turque a décidé de trancher dans le vif en procédant à de nombreuses arrestations en fin de semaine dernière. Parmi les personnes interpellées, certaines vont même aller faire un petit tour derrière les barreaux, dont plusieurs footeux, puisque ce ne sont pas moins de 11 joueurs professionnels évoluant dans les deux premières divisions du pays qui ont carrément été placés en détention provisoire.

Parmi ces derniers, on retrouve notamment Metehan Baltaci (Galatasaray), dont le nom avait fuité dès vendredi, mais aussi Mert Hakan Yandas (Fenerbahçe), qui compte tout de même une sélection en équipe nationale, ou le Sénégalais Alassane Ndao (Konyaspor), trois fois international. En détention, ils seront accompagnés de présidents de club de troisième division, alors que certaines personnes arrêtées ce vendredi ont été remises en liberté sous contrôle judiciaire.

Au moins, en prison, ils pourront parier sans risque sur la durée de leur peine.

