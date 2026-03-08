S’abonner au mag
  • FA Cup
  • 8es
  • Port Vale-Sunderland (1-0)

Le dernier de D3 anglaise se paye Sunderland en FA Cup

LB
Réactions
Le dernier de D3 anglaise se paye Sunderland en FA Cup

C’est quoi l’équivalent du Petit Poucet Intermarché chez les Anglais ? Opposé à Sunderland en 8e de finale de FA Cup, Port Vale a signé l’exploit du week-end outre-Manche. Alors que le club de Burslem occupe actuellement la dernière marche du classement de League One, la troisième division anglaise, les protégés de Jon Brady se sont imposés 1 à 0 face aux Black Cats, pensionnaires de Premier League.

Ben Waine en héros

L’exploit majuscule porte le nom de deux hommes : Ben Waine, l’unique buteur de la rencontre et Joe Gauci, le gardien des Valiants qui a su repousser les assauts adverses en réalisant cinq arrêts et en gardant sa cage inviolée. Le Néo-Zélandais s’est retrouvé au bon endroit au bon moment, alors que le centre de Dajaune Brown a laissé place à une véritable partie de flipper dans la surface du Sunderland, Waine a réussi à prendre le meilleur sur les défenseurs qui le marquaient pour envoyer une tête imparable au fond des filets de Melker Ellborg (1-0, 28e).

« On a eu une chance, on l’a saisie, puis on s’est accrochés et on a défendu comme si notre vie en dépendait », a expliqué le héros local au micro de TNT SportsDevant leur public, les Valiants ont donc réussi à se hisser en quart de finale de la FA Cup pour la première fois depuis la saison 1953-1954, soit 72 ans. Plus tôt dans l’après-midi, Southampton s’est défait de Fulham (1-0), tandis que la dernière affiche de la journée oppose Leeds et Norwich.

La magie de la Coupe.

Sunderland et Régis Le Bris retrouvent le sourire

LB

