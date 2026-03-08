- FA Cup
- 8es
- Port Vale-Sunderland (1-0)
Le dernier de D3 anglaise se paye Sunderland en FA Cup
C’est quoi l’équivalent du Petit Poucet Intermarché chez les Anglais ? Opposé à Sunderland en 8e de finale de FA Cup, Port Vale a signé l’exploit du week-end outre-Manche. Alors que le club de Burslem occupe actuellement la dernière marche du classement de League One, la troisième division anglaise, les protégés de Jon Brady se sont imposés 1 à 0 face aux Black Cats, pensionnaires de Premier League.
THEY'VE DONE IT 🤯@OfficialPVFC have beaten Premier League Sunderland to reach the #EmiratesFACup quarter-finals 🏆 📺 @footballontnt and @discoveryplusUK pic.twitter.com/IgXJFhYuaK— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 8, 2026
Ben Waine en héros
L’exploit majuscule porte le nom de deux hommes : Ben Waine, l’unique buteur de la rencontre et Joe Gauci, le gardien des Valiants qui a su repousser les assauts adverses en réalisant cinq arrêts et en gardant sa cage inviolée. Le Néo-Zélandais s’est retrouvé au bon endroit au bon moment, alors que le centre de Dajaune Brown a laissé place à une véritable partie de flipper dans la surface du Sunderland, Waine a réussi à prendre le meilleur sur les défenseurs qui le marquaient pour envoyer une tête imparable au fond des filets de Melker Ellborg (1-0, 28e).
🚨 FA CUP! 🏴 BEN WAINE SHOCKS SUNDERLAND! 🤯 Port Vale 1-0 Sunderland 🎥 @GoalsXtra pic.twitter.com/021fUxw3em— Polymarket FC (@PolymarketFC) March 8, 2026
« On a eu une chance, on l’a saisie, puis on s’est accrochés et on a défendu comme si notre vie en dépendait », a expliqué le héros local au micro de TNT Sports. Devant leur public, les Valiants ont donc réussi à se hisser en quart de finale de la FA Cup pour la première fois depuis la saison 1953-1954, soit 72 ans. Plus tôt dans l’après-midi, Southampton s’est défait de Fulham (1-0), tandis que la dernière affiche de la journée oppose Leeds et Norwich.
