Le dernier de D3 anglaise se paye Sunderland en FA Cup

C’est quoi l’équivalent du Petit Poucet Intermarché chez les Anglais ? Opposé à Sunderland en 8e de finale de FA Cup, Port Vale a signé l’exploit du week-end outre-Manche. Alors que le club de Burslem occupe actuellement la dernière marche du classement de League One, la troisième division anglaise, les protégés de Jon Brady se sont imposés 1 à 0 face aux Black Cats, pensionnaires de Premier League.

Ben Waine en héros

L’exploit majuscule porte le nom de deux hommes : Ben Waine, l’unique buteur de la rencontre et Joe Gauci, le gardien des Valiants qui a su repousser les assauts adverses en réalisant cinq arrêts et en gardant sa cage inviolée. Le Néo-Zélandais s’est retrouvé au bon endroit au bon moment, alors que le centre de Dajaune Brown a laissé place à une véritable partie de flipper dans la surface du Sunderland, Waine a réussi à prendre le meilleur sur les défenseurs qui le marquaient pour envoyer une tête imparable au fond des filets de Melker Ellborg (1-0, 28e).

🚨 FA CUP! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BEN WAINE SHOCKS SUNDERLAND! 🤯 Port Vale 1-0 Sunderland 🎥 @GoalsXtra pic.twitter.com/021fUxw3em — Polymarket FC (@PolymarketFC) March 8, 2026

« On a eu une chance, on l’a saisie, puis on s’est accrochés et on a défendu comme si notre vie en dépendait », a expliqué le héros local au micro de TNT Sports. Devant leur public, les Valiants ont donc réussi à se hisser en quart de finale de la FA Cup pour la première fois depuis la saison 1953-1954, soit 72 ans. Plus tôt dans l’après-midi, Southampton s’est défait de Fulham (1-0), tandis que la dernière affiche de la journée oppose Leeds et Norwich.

La magie de la Coupe.

