Malgré une différence de buts de +61, ce club anglais n’est même pas premier de son championnat

Rageant ? Un peu ! Ce samedi, le York City FC a validé son 26e succès de la saison en 37 matchs de National League, le cinquième échelon anglais. Une victoire facile (3-1) contre Eastleigh, lors de laquelle les Minstermen ont franchi la barre des 100 buts inscrits toutes compétitions confondues. Ils pointent désormais à 102, dont 97 rien qu’en championnat. De quoi leur garantir le titre et une montée directe en League 2 ? Même pas !

⭐️ 102 AND COUNTING Mark Kitching's goal today was our 100th in all competitions this season!#YCFC🔴🔵 pic.twitter.com/3JH7KiqT5e — York City FC (@YorkCityFC) March 7, 2026

Les hommes montent, pas les chiffres

La statistique a de quoi surprendre et pourtant… À neuf journées de la fin de la saison régulière de National League, York City compte 86 points et une différence de buts de +61. Et pourtant, le club n’est même pas premier du classement. Assis sur le fauteuil de leader, on retrouve Rochdale qui n’a marqué « que » 69 buts, mais compte deux victoires de plus que son poursuivant. Suffisant pour lui mettre deux points de plus dans la vue, malgré une défaite en plus au compteur (4 pour Rochdale, 3 pour York).

Les Minstermen, pénalisés par leur « trop grand » nombre de matchs nuls (8), vont devoir compter sur un faux pas de leur adversaire pour espérer finir la saison avec le titre, sans quoi, ils seront obligés de passer par la case des barrages.

Comme quoi, pas besoin de scores fleuves, l’important c’est vraiment d’en mettre un de plus que l’adversaire.

