Au Brésil, un gardien écope d’un carton jaune… pour avoir repoussé le ballon avec ses mains

N’importe quoi ces nouvelles règles de l’IFAB. C’est une scène peu banale qui est venue émailler la demi-finale du championnat d’Amazonie au Brésil dans la nuit de ce dimanche. Alors que le club de Manaus partait pour se qualifier sur le petit des scores, l’arbitre est venu siffler un penalty pour le club visiteur, Parintins. La raison ? Le gardien a repoussé un ballon adverse dans sa surface… Avec les mains.

Que fait la VAR ?

La décision a de quoi surprendre, mais en revoyant les images, on peut imaginer que l’homme en noir a pu croire un instant que c’était le défenseur de Manaus qui avait commis une faute. Sauf qu’en élargissant l’angle du ralenti, on remarque que ses assistants auraient pu le prévenir de sa boulette. L’arbitre n’a cependant pas pu consulter la VAR, celle-ci n’étant présente qu’en finale du championnat provincial.

Le pire dans tout ça ? Parintins a transformé le penalty, poussant Manaus jusqu’à la séance de tirs au but… avant de la remporter et de se qualifier pour la finale.

Avec une guigne pareille, on peut passer sous toutes les échelles du monde sans rien risquer. Ou poser un recours, c’est selon.

