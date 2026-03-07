Face à Strasbourg, Auxerre reste muet mais profite (un peu) du faux pas de Nantes

AJ Auxerre 0-0 RC Strasbourg

L’AJ Auxerre peut souffler. Malmenée pendant toute la dernière demi-heure de jeu, elle repart de son duel avec Strasbourg avec un point, consécutif à un score vierge, mais pas si nul que ça.

Après le faux pas du FC Nantes, défait à Angers plus tôt dans l’après-midi, Auxerre avait l’occasion de « consolider » sa place de barragiste. C’est chose faite, pour ainsi dire, puisque les Icaunais comptent désormais deux points d’avance sur les Canaris, mais toujours cinq longueurs de retard sur l’OGC Nice, premier non-relégable.

Un non-penalty décisif

Face à une équipe strasbourgeoise toujours à la lutte pour les places européennes, les hommes de Christophe Pélissier affichent un visage conquérant en première mi-temps, mais manquent de réussite à la conclusion. Cinq tirs, dont trois cadrés, les deux équipes font littéralement jeu égal et rentrent au vestiaire dos à dos.

Mais dans le second acte, tout aurait pu basculer à dix minutes de la reprise lorsque Synaly Diomandé retient un Strasbourgeois dans la surface. Un penalty est réclamé, c’est un coup dur pour les Auxerrois qui venaient de toucher le poteau de Mike Penders cinq minutes plus tôt. M. Pignard va consulter la vidéo et annule finalement la décision… pour une position de hors-jeu signalée sur Lucas Høgsberg.

❌ Pénalty annulé pour hors jeu ! L'un des tournants du match ?#AJARCSA pic.twitter.com/pEdPpHXLUC — L1+ (@ligue1plus) March 7, 2026

On peut souffler côté ajaïste, mais Gary O’Neil rappelle qu’il dispose de l’avantage de la profondeur de banc en effectuant un triple changement à l’heure de jeu : avec l’entrée conjointe de Joaquín Panichelli, Sebastian Nanasi et – surtout – Valentin Barco, le Racing dispose d’un réservoir de sang frais qui peut être fatal à l’AJA.

Léon encore décisif

Mais les locaux peuvent compter sur leur arme fatale en défense : Donovan Léon qui réalise cinq arrêts décisifs et préserve sa cage inviolée, pour le plus grand bonheur de son public qui, malgré une inefficacité cuisante à domicile (Auxerre n’a toujours pas marqué à l’Abbé-Deschamps en 2026), se satisfera de ce deuxième nul consécutif qui encourage l’AJA à poursuivre ses efforts dans sa lutte pour accrocher les barrages.

À défaut d’avoir les moyens de rêver plus grand.

