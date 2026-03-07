Quand les Japonaises rentrent sur le terrain sur la musique de Pokémon !

En Coupe d’Asie, les joueuses japonaises ont largement étrillé leurs adversaires du jour, les Indiennes (0-11), ce samedi. Cinq buts en première période, puis six en seconde, et une petite cerise sur le gâteau : au retour des vestiaires, elles ont eu la surprise d’entendre le générique de Pokémon. Bon, s’il n’y a pas vraiment de réaction démesurée, c’est surtout qu’il s’agit du thème anglais de Pokémon, et qu’il y a de grandes chances que les joueuses ne soient même pas au courant de ce que le DJ a voulu faire.

Japan making their way back to the pitch after half time to the tune of Pokemon theme 😌 #WAC26 pic.twitter.com/R6vArqmUt9 — Dirga (@diekarasu) March 7, 2026

Pour les experts de Pokémon, c’est votre moment.

