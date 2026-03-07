S’abonner au mag
  • Coupe d'Asie
  • Inde F-Japon F (0-11)

Quand les Japonaises rentrent sur le terrain sur la musique de Pokémon !

AL
9 Réactions
Quand les Japonaises rentrent sur le terrain sur la musique de Pokémon !

En Coupe d’Asie, les joueuses japonaises ont largement étrillé leurs adversaires du jour, les Indiennes (0-11), ce samedi. Cinq buts en première période, puis six en seconde, et une petite cerise sur le gâteau : au retour des vestiaires, elles ont eu la surprise d’entendre le générique de Pokémon. Bon, s’il n’y a pas vraiment de réaction démesurée, c’est surtout qu’il s’agit du thème anglais de Pokémon, et qu’il y a de grandes chances que les joueuses ne soient même pas au courant de ce que le DJ a voulu faire.

Pour les experts de Pokémon, c’est votre moment.

Sandesh Jhingan : « Il n’y a aucune volonté d’investir dans le football en Inde »

AL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.