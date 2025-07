Xavi ou Pep Guardiola sélectionneur de l’Inde : la fédération locale confirme la thèse du canular

Le troll est allé loin.

Ces derniers jours, une rumeur annonçait que Xavi, au chômage depuis qu’il a quitté le banc du Barça l’été dernier, et Pep Guardiola, entraîneur un peu connu officiant à Manchester City, avaient candidaté au poste de sélectionneur de l’équipe d’Inde (133e au classement FIFA), laissé vacant par l’Espagnol Manolo Marquez au début du mois. Une information… confirmée par Subrata Paul, le « National team director » local, pour le Times of India. Mais cela a rapidement été démenti du côté de l’entourage de Xavi, dans les colonnes de Sport, et on aurait aussi eu du mal à croire à cette histoire côté Pep : en réalité, tout cela ne serait qu’un canular.

Un prank, ou un mensonge ?

Mais qui est derrière tout ça ? « L’AIFF a reçu un mail contenant les candidatures des entraîneurs espagnols Pep Guardiola et Xavi Hernández, a communiqué la Fédération d’Inde de football ce week-end. L’authenticité de leurs candidatures n’a pu être confirmée, et il est apparu depuis que ces mails n’étaient pas authentiques. » Selon le clan Xavi, la réalité serait tout autre : la fédé locale aurait elle-même fait courir cette rumeur pour offrir un peu de lumière à sa sélection nationale.

De toute façon, l’Inde avait refusé la (fausse) candidature de Xavi… qui aurait coûté trop cher.

Xavi en Inde, un immense canular ?