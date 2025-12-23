Le gardien titulaire n’est pas encore identifié en Algérie

Un Zidane et dix bouts de bois.

À la veille d’Algérie-Soudan, premier match des Fennecs dans cette CAN, le poste de gardien fait débat, et pas par plaisir. En cause : la blessure d’Alexis Guendouz, habituel titulaire, encore incertain. Suffisant pour installer le flou autour de Luca Zidane et pousser Vladimir Petković à calmer le jeu. « Nous avons encore un jour, un entraînement à faire. Vous communiquer à vous avant de l’avoir communiqué au joueur concerné n’est pas correct », a lâché le sélectionneur.

Mahrez rassure sur le « nouveau »

Plus détendu, Riyad Mahrez a pris le relais pour parler du possible intérimaire, le fils cadet de Zinédine Zidane. « C’est un nouveau, il ne se prend pas la tête, il essaye de se donner à fond pour l’équipe. » Et forcément, le nom revient. « C’est vrai que son nom est lourd à porter, mais bon, il est bien intégré avec nous, il est très content. » En attendant d’en savoir plus sur l’état de Guendouz, Luca Zidane patiente.

Le papa semblait très léger sur le terrain, pourtant ?

