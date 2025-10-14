Luca Zidane titulaire pour la première fois avec l’Algérie

Titulaire comme son père.

Déjà qualifiée pour le prochain Mondial, l’Algérie s’apprête à jouer ce mardi, son dernier match d’éliminatoires face à son dauphin l’Ouganda, avec une première très attendue. Luca Zidane, fils de Zinédine est titulaire au coup d’envoi, pour la première fois de sa carrière avec les Fennecs. L’occasion pour lui et ses coéquipiers de se montrer en vue de la prochaine CAN prévue au Maroc à partir du 21 décembre prochain.

Des cadres présents malgré la qualification

Leader de son groupe, Vladimir Petković a tout de même tenu à afficher une équipe très compétitive pour cette rencontre. En plus de Luca Zidane, Riyad Mahrez, Amine Gouiri ou encore Aïssa Mandi vont aussi commencer ce match. Avec 22 points sur 27 possibles, les Fennecs cherchent à remporter ce match pour accroître leur avance et fêter devant leur public, une qualification attendue depuis 12 ans.

Un clean sheet de Luca Zidane pour l’occasion ?

One, Two, Three ! Vivra l’Algérie