Le retour de Paul Pogba encore repoussé

On verra sûrement GTA VI avant de revoir Paul Pogba sur un terrain de foot.

De retour à Monaco cet été, Paul Pogba n’a toujours pas fait son retour sur les terrains à la mi-octobre. Et à priori ce n’est pas encore pour tout de suite. Selon le club monégasque, le milieu français de 32 ans a été victime d’une alerte musculaire à la cuisse droite la semaine dernière à l’entraînement. Il devrait très probablement manquer le déplacement à Angers ce samedi en championnat, ainsi que la réception de Tottenham mercredi prochain en C1, son absence étant estimée à deux semaines supplémentaires.

« C’est le premier épisode négatif que nous avons depuis que nous avons débuté ce processus avec lui. Par rapport à son manque d’activité depuis longtemps, ça peut arriver. Ce n’est pas la fin du monde. C’est juste un report de deux semaines dans sa préparation. Nous espérons qu’il sera bientôt disponible », a indiqué ce mardi en conférence de presse Thiago Scuro, le directeur du football de l’AS Monaco. Bref, le corps du champion du monde 2018 nécessite encore un peu de repos avant le retour à la compétition.

Et ça, Pogba l’a bien compris. Sur ses réseaux sociaux, le joueur s’est affiché en train de prendre du bon temps entre Dubaï et La Mecque, où il s’est offert une escapade à la Kaaba (lieu de pèlerinage sacré dans l’islam). Freiné dans son processus de reprise, la Pioche n’a toujours plus joué depuis plus deux ans (et un dernier match avec la Juventus contre Empoli en septembre 2023).

De quoi placer encore plus d’attentes en son retour.

