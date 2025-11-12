La plus grande collection de maillots de foot au monde appartient à un Français !

La diagonale du plein.

Non, la plus grande collection de maillots d’un même club n’est pas celle du Suisse Florian Thürler et ses 1047 tuniques des Reds de Liverpool. Depuis ce mercredi midi, le record appartient désormais à Julien Bouron, un Bourguignon d’une trentaine d’années, dont vingt passées à supporter l’AS Monaco, dont il possède… 1 146 maillots.

Cette sacrée collection, certifiée sous le contrôle d’un huissier, était en partie exposée au stade Louis-II les jours de matchs depuis la saison dernière. On y retrouve des vareuses remontant jusqu’aux années 1950 et floquées de quelques noms prestigieux tels que Delio Onnis, Thierry Henry, Radamel Falcao, Jean-Luc Ettori ou encore David Trezeguet.

« Tout a commencé avec un maillot offert par Lucas Bernardi, porté lors de la saison 2006-2007 à Reims, en Coupe de la Ligue. À partir de là, je me suis intéressé aux tuniques portées par les joueurs, raconte le passionné à son club de cœur. Aujourd’hui, c’est une activité qui demande beaucoup de temps, je suis toujours à la recherche de perles rares, mais je suis déjà très fier de posséder tout ça. »

Ce « tout ça » a été exposé pour la première fois en intégralité sur la pelouse du centre d’entraînement de La Turbie. En forme de diagonale, évidemment.

