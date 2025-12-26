Un ancien de Manchester United assure « ne pas être fait pour être entraîneur »

Un choix silencieux.

À 44 ans, Park Ji-sung, ancienne légende de Manchester United et capitaine de la sélection sud-coréenne, explique pourquoi il n’aspire pas à devenir entraîneur. « Personnellement, je n’ai pas confiance en ma capacité à bien faire en tant que manager. Il y a des choses qu’il faut dire et qui peuvent blesser les joueurs, et je n’ai pas la confiance nécessaire pour exercer ce genre de rôle complexe », confie-t-il dans des propos relayé par le Chosun.

Un métier too much

Depuis sa retraite, Park reste dans le football autrement : commentateur, ambassadeur, directeur technique et adjoint, mais il persiste à penser que ces rôles ne lui correspondent pas. « Que ce soit en tant qu’entraîneur ou dans la direction, je continue à me demander si ce travail correspond à mon tempérament, assure-t-il lucidement. On ne peut pas diriger une équipe en se contentant de dire ‘ça va’. Il faut être froid quand c’est nécessaire, et même se mettre en colère pour changer l’atmosphère. Je ne suis pas une personne faite pour ce rôle. »

Il cite à ce sujet Sir Alex Ferguson comme exemple : « Ferguson connaissait exactement les habitudes des joueurs et les provoquait délibérément. Même les joueurs qui marquaient des buts étaient critiqués si l’équipe devait recevoir un message. »

Une introspection que d’autres auraient pu faire avant de s’asseoir sur un banc.

Mais qui a tué le Boxing Day ?