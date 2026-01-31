Albert Riera rebondit dans un gros club

Choix pour le moins étrange, de la part de l’Eintracht Francfort. Pour remplacer Dino Toppmöller, son ancien entraîneur licencié il y a peu, le club allemand a opté pour… Albert Riera, connu pour ses différents conflits et une langue jamais cachée dans sa poche.

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤, 𝘼𝙡𝙗𝙚𝙧𝙩! 🇪🇸 🦅 Albert Riera wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt. Am kommenden Sonntag wird der 43-jährige Spanier auf eigenen Wunsch zum letzten Mal als Cheftrainer von NK Celje an der Seitenlinie stehen und übernimmt in Frankfurt ab Montag.… pic.twitter.com/F2sfAmnolG — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 30, 2026

Passé par le banc des Girondins de Bordeaux, le technicien espagnol dirigeait jusque-là le NK Celje. Le coach de 43 ans, qui a fait du super travail sur le plan sportif en Slovénie, s’est engagé en faveur des Aigles pour deux ans et demi. Que la Bundesliga se prépare !

