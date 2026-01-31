S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Eintracht Francfort

Albert Riera rebondit dans un gros club

FC
Albert Riera rebondit dans un gros club

Choix pour le moins étrange, de la part de l’Eintracht Francfort. Pour remplacer Dino Toppmöller, son ancien entraîneur licencié il y a peu, le club allemand a opté pour… Albert Riera, connu pour ses différents conflits et une langue jamais cachée dans sa poche.

Passé par le banc des Girondins de Bordeaux, le technicien espagnol dirigeait jusque-là le NK Celje. Le coach de 43 ans, qui a fait du super travail sur le plan sportif en Slovénie, s’est engagé en faveur des Aigles pour deux ans et demi. Que la Bundesliga se prépare !

Qarabağ surprend Francfort à la dernière seconde, l’Atlético sans solutions à Galatasaray

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
103
168

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!