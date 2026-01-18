Un entraîneur viré en Allemagne

Un 3-3 qui ambiance les supporters, mais qui fait beaucoup de tort à l’entraîneur. Alors que l’Eintracht Francfort a concédé un nul à six buts sur la pelouse du Werder de Brême à l’occasion de la dix-huitième journée de Bundesliga (avec une égalisation des visiteurs dans le temps additionnel) et qu’il pointe à la septième place du classement, Dino Toppmöller s’est tout simplement fait licencier.

Eintracht Frankfurt und Cheftrainer Dino Toppmöller beenden mit sofortiger Wirkung ihre Zusammenarbeit. Die Entscheidung ist das Ergebnis einer umfassenden Analyse der zurückliegenden Wochen. Vielen Dank für Deinen Einsatz und alles Gute für Deinen weiteren Weg, Dino! 🤝#SGE pic.twitter.com/bgrlexpbVx — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 18, 2026

Sur le banc du club allemand depuis 2023, le technicien n’a obtenu qu’une seule victoire sur les neuf dernières rencontres de ses joueurs. « J’aurais aimé continuer à travailler avec cette équipe et relever les défis qui nous attendent, mais j’accepte cette décision », a réagi le coach, dans un communiqué. Tout ça à cause du départ d’Hugo Ekitiké…

