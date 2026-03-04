Pas de déplacement à Anfield pour les supporters de Galatasaray

Privés de leur match de Gala. Alors que Galatasaray doit se déplacer à Liverpool mercredi 18 mars à l’occasion de son huitième de finale retour de Ligue des champions, il devra faire sans ses supporters.

Comme le rapporte l’agence Reuters, la commission d’appel de l’UEFA a rejeté ce mercredi l’appel de Galatasaray, confirmant ainsi les sanctions prononcées par la commission de discipline de l’instance européenne.

Jets d’objets et feux d’artifice lors du barrage retour à Turin

La décision fait suite à des troubles causés par les supporters du club turc lors de leur déplacement à Turin mercredi dernier, à l’occasion du barrage retour entre Galatasaray et la Juventus. Un homme et sa fille avaient notamment été blessés par un feu d’artifice lancé en direction des supporters turinois. Pour la peine, Galatasaray a aussi écopé d’une amende de 40 000 euros.

Les joueurs stambouliotes marcheront donc seuls.

