Les illuminations d’un pont font polémique à Southampton

C’est bel et bien le pays du football, et pas des Lumières… Une polémique a éclaté dans la ville portuaire de Southampton. La raison ? Les illuminations du pont Itchen sont bleues, les couleurs du club de football voisin, le FC Portsmouth. Qui dit derby dit rivalité et, en conséquence, le conseil municipal a décidé que l’éclairage serait modifié lors des prochains travaux de rénovation du pont, rapporte The News, Portsmouth.

Cette décision arrive à la suite d’une campagne menée par Perry McMillian, fan des Saints, pour qui ces lumières étaient un scandale. La Ville propose qu’après travaux, les lumières soient rouges et blanches lorsque Southampton FC joue, et bleues et blanches lors de la fête nationale.

Débats en ville

Le député Rob Harwood ne supporte pas ce caprice qui, selon lui, utilise de l’argent inutilement. « On dirait que vous présentez une idée et que vous la cachez dans le budget routier. En réalité, cet argent ne sera pas dépensé pour les routes, mais pour des lumières dont vous n’avez pas besoin », accuse le député. Un fan de Portsmouth, peut-être.

La couleur rouge pourrait également être problématique pour la ligne ferroviaire et l’aéroport proches du pont. « Nous ne sommes pas favorables au rouge car le virage serré à Woolston comporte des signaux qui pourraient poser problème en cas de mauvais temps. Nous ne refusons pas, mais nous vous avertissons que vous en assumerez les conséquences », déclare South Western Railway.

Avant de donner un dernier coup : « Si vous prévoyez d’installer des lumières rouges et blanches sur le pont, pourquoi dépenser cet argent alors que ce n’est pas nécessaire, et pourquoi ignorez-vous les conseils de sécurité ? » La ville n’a pas encore communiqué les dates de début des travaux.

Heureusement que la Seine est tout sauf bleu ciel.

